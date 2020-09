El gobierno hizo una segunda propuesta que los uniformados rechazan

POSADAS. Mientras continúan llegando a Posadas, policías, penitenciarios y familiares de uniformados, activos y retirados, continúan sin éxito por el momento, las tensas negociaciones salariales con el gobierno provincial, que, en las últimas horas, hizo una segunda propuesta, que fue rechazada. Continúan las negociaciones en un clima de extrema tensión y con una clara merma de la presencia de las fuerzas de seguridad, especialmente en el interior de Misiones.

En las negociaciones participan el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, el Subsecretario de Seguridad Ariel Marinoni, y delegados del sector de los policías y penitenciarios autoconvocados. Con la nueva propuesta, los agentes podrían pasar de los actuales $25 mil de salario de bolsillos a unos $40 mil. Así estarían cerca de alcanzar el costo de la canasta básica (unos $43 mil). Sin embargo, para hacer frente a la erogación, el gobierno propuso achicar los aumentos para suboficiales y comisarios.

El periodista Pablo García informó que actualmente, en Misiones, hay 11 mil policías en actividad y 4.100 pasivos y pensionadas/os. Además, los penitenciarios activos, ascienden a los 3.000 agentes. En tanto, hay unos 900 retirados del Servicio Penitenciario Provincial. Es decir, son 14 mil uniformados activos y 5 mil pensionados.

Un agente que ingresa a la fuerza cobra entre 24 y 25 mil pesos de bolsillo. Mientras que los suboficiales hasta el cargo de Sargento, alcanzan los 32-35 mil pesos de salario. Y los comisarios, rondan salarios de entre 50-65 mil pesos. El conflicto se suscitó, en principio, porque los agentes ya no pueden cobrar los adicionales por servicios en eventos deportivos y públicos por la pandemia del coronavirus (Covid-19)

En este contexto, el gobierno propuso otorgar un aumento del 12% por supletoria (adicional), que eran alrededor de 3-4 mil pesos. Se hicieron efectivos el sábado pasado. Pero esto no calmó los ánimos. Al contrario, por la falta de convocatoria a un diálogo, los uniformados empezaron a movilizarse desde este martes.

La nueva propuesta, implica añadir 12 mil pesos de aumento más para los agentes, que se suman a los 3-4 mil del adicional supletorio, que el gobierno blanquearía. Así, el básico alcanzaría los 8 mil pesos y los agentes podrían llegar a 30-32 mil pesos de salario de bolsillo. Sin embargo, para que el costo no sea tan alto, el gobierno planteó sacar dinero del aumento a los superiores. para dárselo a los agentes. Así, los suboficiales recibirían un aumento de 10 mil pesos (con el 12% del adicional blanqueado)

Para llegar a los 15 mil pesos de aumento a los agentes, el gobierno propone sacar aumento a los uniformados de mayor grado. “Obviamente, los negociadores dijeron que no, porque no están dispuestos a que les saquen dinero a los suboficiales y comisarios. La orden del gobernador es que se resuelva lo más pronto posible y que no llegue al fin de semana”, contó Pablo García en su columna de este miércoles por el Canal 8 – MisionesCuatro.

“En estas horas empezó a llegar más gente del interior”, agregó el periodista, quien explicó también que el audio viral donde el Comisario en Jefe, Zenón Cabrera amenazaba con bajas deshonrosas y causas penales a los movilizados, “lo va a debilitar, cuando se supere esta crisis” de coyuntura. De todas formas, en el gobierno aclararon que Cabrera no participa de las negociaciones con los uniformados autoconvocados.