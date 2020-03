El gobierno “se escuda en ñoquis del Estado, el docente no tiene para comer”

POSADAS. “Da indignación ver a nuestros representantes (diputados provinciales) en autos de 2-3 millones con custodios y nosotros acá en la ruta, desde Febrero, luchando por nuestros salarios; y el gobernador no se quiere reunir con nosotros”, fustigó Ángel Acosta, un docente autoconvocado de San Vicente, quien aseguró a MisionesCuatro que la adhesión es total en esa comuna y que unos 400 docentes están preparados para corta la ruta nacional 14.

“A las 9 vamos a cortar la ruta, es masiva la adhesión en San Vicente. El colega no tiene ni un peso y el acatamiento fue del 100%”, aseguró el autoconvocado, quien advirtió sobre una presunta desinformación en el Ejecutivo provincial, propiciada, según él, por los dirigentes de Adomis, que controlan el sindicato UDPM.

Las críticas a los dirigentes de Adomis

Apuntando contra el sindicato adicto a la Renovación, Acosta insistió en que el gobernador Oscar Herrera Ahuad, “tiene unos secuaces del chaleco celeste que le dicen que, en San Vicente, está todo bien. Se escuda detrás de unos tipos que son ñoquis del Estado y se hicieron millonarios. Acá hay intereses políticos de por medio, por eso el gremio (UDPM) defiende tanto el inicio de clases. Hay plata de por medio. Vales de combustibles que les dan gratis a los dirigentes de UDPM”, lanzó Acosta sobre la actitud adoptada por la cúpula de UDPM y por el gobernador, de amenazar con descuentos a los docentes que ejerzan su derecho constitucional a la huelga.

“Tienen mucho que perder si sus bases, no acatan automáticamente (al inicio de clases). Pero acá hay delegados de UDPM, (participando del paro) porque están cansados de que les mientan. El docente no tiene para comer, es la pura realidad. Con el aumento de 1.200-2.000 pesos, ¿qué podemos hacer? Necesitamos lo mínimo para comer, alimentar a nuestros hijos e ir a trabajar”, insistió el docente.

Herrera Ahuad “está echando nafta al fuego”

Asimismo, Acosta alertó que el gobernador “está tirando nafta al fuego”, con las amenazas de descuentos. “Se han rodeado de gente que hace 20 años está mamando de la teta del Estado. Quizás el gobernador tiene buena intención. Nos va a descontar a fin de mes, y mi hijo no va a tener para comer. Pero a mi hijo le estoy enseñando que tiene que luchar para vivir con la frente en alto. No somos unos loquitos, somos muchísimos en toda la provincia. Que se pongan a gobernar, no para cinco gremios, sino para 33 mil docentes en toda la provincia”, expresó Acosta.

“Queremos una mesa de diálogo. Lo exigen los docentes misioneros. Acá va a pasar como en Salta (represión a docentes). El gobernador está echando nafta al fuego. Hay docentes que nunca hacían paro y que hoy están acá, son más de 400 docentes en la ruta. Esto no es una farsa, no somos 200 loquitos como dice el gobernador”, sentenció.

