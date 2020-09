“El gran riesgo es que se urbanice la fiebre amarilla”, alertan

POSADAS. En la zona de Cascabel, en Brasil, a 80 km de Andresito e Iguazú, aparecieron monos muertos por fiebre amarilla, con lo que se activó el alerta por el brote epidemiológico, por lo que los ministerio de Salud Pública y de Ecología, llevan adelante tareas conjuntas con vistas a contener la enfermedad.

Al respecto, el Jefe de la Zona Noreste del MSP, Cristian Cristaldo, brindó detalles de las tareas que vienen realizando: el monitoreo de los monos en zonas aledañas y la vacunación. “El gran riesgo es que se urbanice la fiebre amarilla”, admitió.

“Se encontraron monos muertos por fiebre amarilla y se activó el Alerta ante la posibilidad de que se infecten mosquitos Aedes que infecten a humanos (en la provincia de Misiones) Tenemos que controlar la población de monos carayá y mono aullador. Un cambio de actitud que bajen o tengan aspecto enfermo, deben llamarnos la atención”, puntualizó Cristaldo, insistiendo en que la zona de riesgo está en el corredor verde que conforman los parques en Iguazú, Andresito, San Antonio Pozo Azul, San Pedro, Piñalito Sur, Cruce Caballero y la Biosfera.

“Estos monos siempre siguen el corredor verde donde está la flora donde ellos viven. Ecología estudia si hay monos que cambian su actitud y si encuentran monos muertos, toman la muestra y la envían a Posadas. A nosotros nos toca vacunar”, confió Cristaldo, en contacto con MisionesCuatro.

A quién se recomienda la vacunación y revacunación

Según el funcionario, “tenemos un alto índice de vacunación, desde 2008, cuando fue el último brote”. En este contexto, están reforzando la vacunación del calendario regular, en niños de 1 año y de 11, “que hayan recibido la vacuna” antes de los 2 años. “Y a la población en general, de 2 a 59 años, que no tengan el carnet o no estén en el sistema de inmunización, se los vacuna por precaución”, contó el jefe de la Zone Noreste, quien aclaró que esta campaña está enfocada a la población que vive o trabaja en la zona de riesgo.

En este sentido, Cristaldo reveló también que, con el Ministerio de Salud, están realizando operativos de “monitoreo rápido para ver el estado de vacunas de las personas que viven cerca de los parques”. La fiebre amarilla en monos, es transmitida por el mosquito Aedes albopictus, que “es pariente del Aedes (aegypti). El gran riesgo es que se urbanice la fiebre amarilla”, dijo.

Una enfermedad grave pero se cuenta con una vacuna eficaz

“Es una enfermedad que tiene un 50% de mortalidad. Por suerte tenemos una vacuna muy efectiva, que tiene el 99% de efectividad. Por ahora, la campaña de vacunación se centra en las personas que viven en esos lugares, los colonos de los obrajes y las personas que visiten los parques”, insistió Cristaldo, y añadió: “Se busca en el carnet de vacunación y en el sistema” a las personas, para saber si están o no vacunados. “Gran parte están registrados en el sistema informático”, dijo.

Repreguntado, Cristaldo aclaró que no se recomienda la vacunación a personas que ya se hayan vacunado, aunque sea hace más de 10 años, si son personas que residen en zonas urbanas. “Si no es un paciente de riesgo, que vive en el monte, no es recomendada la revacunación”, precisó respecto de las personas que ya están vacunadas hace más de una década. “A las personas que vivimos en la ciudad, se recomienda una vacuna para toda la vida”, expresó.

Vigilar el comportamiento de los monos en lugar de matarlos

Por otra parte, Cristaldo recomendó cuidar a los monos, porque son centinelas epidemiológicos para detectar la presencia de la fiebre amarilla. “El mono es un centinela, los tenemos que cuidar porque avisan”, dijo. Al respecto, el funcionario pidió que, ante la presencia de monos muertos, las personas avisen al número de Ecología Te Escucha o informar a la comisaría o centro de salud más cercano. Para que el MSP y Ecología tomen muestras y realicen bloqueos epidemiológicos.

Sobre el final de la entrevista, Cristaldo descartó que exista riesgo de contagios de fiebre amarilla en zonas urbanas, porque en el presente contexto de la pandemia del coronavirus, hay poco movimiento de turismo y “el movimiento de trabajo de madera es muy local. Por hoy es un brote local”, recalcó.