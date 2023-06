El Hogar Jesús Niño de Puerto Rico alberga a 31 niños y necesita ayuda para enfrentar la crisis económica

PUERTO RICO. Con una capacidad para 20 niños, el Hogar Jesús Niño de la localidad de Puerto Rico, alberga a 31. El más pequeño tiene apenas 2 meses y el mayor tiene 17 años. Se trata de niños y niñas que se encuentran judicializados y en condiciones de adoptabilidad.

En diálogo con Misiones Cuatro, Liliana Barrios, coordinadora interna del hogar, reveló en qué condiciones se encuentran los menores y cómo procede la justicia en estos casos. Por otro lado, sostuvo que no escapan a la difícil situación que atraviesan los demás hogares de niños, en plena crisis económica, “Vivimos de la solidaridad de la gente porque tenemos cancelados los módulos alimentarios, no los estamos recibiendo. Imagínense lo que es dar de comer a 31 chicos, sin que ellos sepan porque no tienen la culpa, uno trata de que estén lo mejor posible”, señaló.

Barrios contó que, aunque ya superaron la capacidad de albergue en el hogar, continúan recibiendo solicitudes de ingreso. “Tengo un hermoso equipo de trabajo”, destacó detallando que cuentan con una psicóloga, una psicopedagoga, una maestra, una estimuladora temprana, odontólogo, profesor de música, y una rutina bien marcada. “Tratamos de que vean que hay otra realidad, hay oportunidades en la vida y se puede salir adelante a pesar de su situación”, expresó.

“Los niños tienen una capacidad de resiliencia que te levanta el ánimo. Entre ellos mismos se contienen y hay solidaridad entre ellos”

Sobre el sistema de adopciones en la provincia, Barrios señaló que la mayoría de las familias busca menores de 5 años, “hay una franja de mayores de 5 años, que están en situación de adopción, que están en convocatoria pública, pero todos esperan bebés. O quedan los grupos de hermanitos”, aseguró.

Toda ayuda es bienvenida

Liliana Barrios, coordinadora interna del Hogar Jesús Niño, contó que hay múltiples formas de colaborar: con comestibles, ropa o pañales; visitando a los niños; o bien organizando actividades recreativas para los 31 niños que albergan.

Los interesados en ser padrinos y acompañar a los niños del hogar pueden acercarse a la institución que se encuentra en la esquina de Adolfo Kolping y Pionero Pedro Kuhn (Puerto Rico) o comunicándose al (03743) 42-1446 (Fijo) ó 3743509462 (WhatsApp).