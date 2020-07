El Hospital Madariaga no brinda medicamentos a niña de 2 años, denuncian

POSADAS. Una joven madre manifestó públicamente estar pasando una situación desesperante por la falta de atención médica y medicamentos para su hija de 2 años, que, en principio, padece púrpura de Henoch-Schönlein. Adriana Solano, contó a MisionesCuatro, que Bianca, empezó con síntomas compatibles con esta enfermedad, el viernes pasado (17 de julio), fue al hospital el domingo, pero no le dieron ninguna medicación.

Y como sigue con dolores, volvió a ir y le dieron un turno para el 31 del corriente. Así, la pequeña tendría que estar 2 semanas con la enfermedad sin tratamiento y alimentándose –según recomendación médica-, únicamente con yogurt y leche. “Me dijeron que tiene púrpura y no me dieron ningún medicamento”, dijo Solano, añadiendo que le recomendaron que Bianca haga reposo, que “le dé ibuprofeno y se alimente únicamente con yogurt y leche, hasta el siguiente domingo”.

“Fui el martes, le repitieron los estudios y me repitieron lo mismo. Dijeron que la única doctora que la puede atender, lo hará el próximo viernes 31. Es una negligencia contra mi hija. Ni siquiera sabemos qué tiene. Otros clínicos nos mandaron de emergencia al Hospital y nos dijeron que sí o sí tiene que estar medicada”, denunció Solano.

Según su madre, Bianca tiene fiebre, dolores, manchas rojas en la piel y debe hacer reposo. “No podemos esperar tanto al especialista, para que la atiendan dos semanas después. Pero no se quieren hacer caso. En el policonsultorio me mandaron de urgencia al hospital, pero no me dieron bola. Me dicen que eso no sirve en el hospital”, manifestó.

“A la noche no duermo porque ella no duerme por los dolores. No puede caminar y sólo puede alimentarse con leche y yogurt. Al menos que la atienda la doctora y le den medicamentos para los dolores. Mi hija tiene que estar internada y en observación”, se quejó la mujer.

Solano difundió su número de teléfono para quien pueda ayudarla con su dramática situación. Es el 3764821116.