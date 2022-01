El intendente Beck no se acercó a las familias de los internados por botulismo: “Es como que no existimos”

ANDRESITO. Aníbal Silva, familiar directo de dos de los diez internados por el brote de botulismo que se desató en la localidad de Andresito la semana pasada, habló con MisionesCuatro sobre lo ocurrido y reveló que hasta el momento, ni el intendente Bruno Beck, ni funcionarios municipales o provinciales se acercaron a dialogar con su familia, que experimenta un trance inédito por la presunta intoxicación con la bacteria Clostridium botulinum, por el consumo de chacinados contaminados.

En diálogo con MisionesCuatro, Silva contó que están internados su hermana de 23 años de edad, su sobrina de 2 años y su cuñado de 34 años, tras la presunta intoxicación por botulismo. Según Silva, también reside en Andresito, pero en otro barrio distinto de donde vive su hermana y no estuvieron al momento de compartir los chacinados presuntamente contaminados.

“En Andresito, en la colonia, es común eso, que las familias hagan su propio alimento. Acá es muy común eso. En este caso, otra cosa pasó. Un muchacho, amigo de mi cuñado (la primera víctima fatal), hizo un chorizo ahumado, pero con un animal silvestre. No sabemos qué pasó. Pero al animal silvestre (un venado) lo mezclaron con carne de chancho. Aparentemente, no estaba bien curado. Estaba mal hecho el proceso. Entonces dio la intoxicación que supuestamente es botulismo. Pero no hay nada seguro”, enfatizó Silva, insistiendo en que “hasta ahora no llegaron los resultados de Buenos Aires” de las muestras tomadas al cuerpo del primer fallecido, en la autopsia.

De acuerdo con Silva, es frecuente que las familias preparen chacinados caseros para consumo propio, y lo compartan con los vecinos y amigos.

Silva reveló también que pudo hablar con su cuñado antes que empeore su condición en el Hospital Samic de Eldorado, donde está internado. “No podía responder bien, pero me aclaró a quién le invitaron y cuántos kilos había (del chorizo ahumado contaminado) Es lo que sabemos”, dijo Silva, añadiendo que habló el viernes con su cuñado. “Ahora no pueden hablar, no mueven los labios, respiran mal, no pueden ver. Mi sobrinita está en coma y sólo Dios nos puede salvar acá”, sostuvo el tío de la pequeña internada en estado reservado.

Por otra parte, Silva reveló que existen versiones que indican que podría tratarse de una intoxicación con uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos, el Furadan, por lo que deben esperar a los resultados de los análisis a las muestras tomadas a una de las víctimas. “Los médicos están haciendo lo que se puede. Hay otra versión que habla de la intoxicación por un veneno que se llama Furadan. Esperamos la autopsia para ver si es verdad o no. Llegando los resultados de la autopsia, el procedimiento (médico) va a ser el mismo. Hay que tener paciencia y fe en Dios”, expresó Silva.

Sobre el final de la entrevista, Silva aclaró que “nadie se acercó (de las autoridades municipales o provinciales) Es como que no existimos. Tuve que llamar a un amigo para que hable con el intendente Beck para que hable con el director (del Hospital Samic) y nos informe qué está pasando”, subrayó el hombre, quien mencionó que luego de hablar con el director, “estamos más al tanto de la situación”.

Finalmente, Silva aclaró que en su vida, nunca escuchó hablar de las intoxicaciones por botulismo.