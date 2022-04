El jefe de Adomis no reconoce la autoridad de la jueza que suspendió las elecciones en UDPM

POSADAS. Esta semana, Juzgado Oral Nº3 hizo lugar a un recurso de amparo solicitado por la Agrupación Misionera de Profesionales de la Educación (AMiPE), que presentó una lista para competir en las elecciones del sindicato UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones), organización que hace décadas es conducida por la agrupación renovadora Adomis (Asociación de Docentes de Misiones). Con el amparo, las elecciones de UDPM quedaron suspendidas, según entienden en AMiPE.

Sin embargo, el presidente de Adomis y actual Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación de Misiones, Christian Dechat sostiene desconocer la decisión judicial y opina que sólo el Ministerio de Trabajo de la Nación puede intervenir en la vida interna de UDPM.

Según el portal Revista Enterate, este viernes Adomis fue notificada de la decisión del Juzgado Laboral Nº3, que hizo lugar al pedido de AMiPE, que pedía la suspensión de los comicios internos por supuestas irregularidades de la Comisión Electoral de UDPM.

Sin embargo, Dechat, un abogado cargo jerárquico dentro del gremio, ahora en uso de licencia como presidente de Adomis, envió un audio a grupos de WhatsApp negando la validez de la decisión judicial, e instando a los afiliados a seguir adelanto con el proceso eleccionario.

“Nosotros seguimos con la nuestra, trabajando con nuestros afiliados, el resto no nos interesa”

“Con respecto a esas publicaciones que están apareciendo en algunos medios y en Facebook, la verdad es que nosotros no tenemos conocimiento. Ahí no se notificó nada. Todo sigue igual. Las elecciones siguen”, sostiene Dechat en un audio publicado por el citado medio.

“Nosotros tenemos un órgano de aplicación que es el ministerio de trabajo de la Nación, que es el único que nos puede controlar la vida interna del sindicato. (…) Una jueza provincial en lo laboral, supuestamente, puede dirimir algunos conflictos, pero no necesariamente del sindicato”, opinó Dechat.

“Así que tranquilos. Nosotros seguimos con nuestra actividad. Seguimos con nuestra agenda, con la tranquilidad que nos caracteriza. A no ponerse nerviosos nadie. Y son operaciones de prensa que siempre existieron, van a existir y que, seguramente, muchos de nosotros ya estamos acostumbrados”, lanzó el subsecretario, para quien esta orden judicial sería una mera “operación”.

“Así que no hay que asustarse de todo esto. No hay que responder mucho tampoco. Nosotros seguimos con la nuestra. Y trabajando con nuestros afiliados, no con el resto. El resto no nos interesa a nosotros”, se sinceró Dechat, dejando en claro que a Adomis y a la cúpula de UDPM, no le interesan las posiciones disidentes dentro del sindicato que desde 2003, está alineado políticamente con el gobierno renovador.