El kirchnerismo y la Renovación celebraron juntos la reapertura del Tancredo Neves

PUERTO IGUAZU. La reapertura del puente Tancredo Neves, donde se estableció un “corredor turístico” que permitió el regreso de ciudadanos argentinos y el ingreso de turistas brasileños a Iguazú, se convirtió en un escenario de campaña, donde se mostraron exultantes, funcionarios kirchneristas y renovadores, empezando por las figuras de más alto orden, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el Ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.

También fueron parte de la inauguración, la Delegada de Migraciones, Florencia Carignano, la diputada nacional de La Cámpora, Cristina Britez, su par renovador K, Ricardo Wellbach. Asimismo, estuvieron el Ministro de Turismo provincial José María Arrúa, el ministro de Salud provincial, Oscar Alarcón. Y no podía faltar, el intendente renovador K, Claudio Filippa.

Según cronistas locales, los funcionarios destacaron que se trata de una “prueba piloto”, que servirá como antesala a la reapertura de pasos fronterizos en otras ciudades del país, entre ellas Posadas y Bernardo de Irigoyen.

“De Pedro y Herrera Ahuad expresaron que es una prueba piloto. Hay argentinos que ya ingresaron a la ciudad. Hacen noche en Iguazú y vuelven a Buenos aires en auto”, contó a MisionesCuatro, el periodista Sebastián Méndez, quien regresaba del acto formal de reapertura del puente internacional que une a Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.

Por otra parte, “también estuvo presente el intendente de Foz do Iguaçu(Francisco ‘Chico’ Lacerda Brasileiro), quien expresó que no está acordado o cerrado, el protocolo (sanitario). Sí, hay un interés para que se habilite para todo”, contó Méndez, dejando en claro que los argentinos aún no pueden ingresar a Foz porque el gobierno de Brasil y el de Argentina, no pautaron el protocolo sanitario de ingreso de argentinos al vecino país.

Promesa de protocolo de ingreso a Brasil

“Se calcula que para el 1º de octubre los iguazuences –los residentes de Iguazú- van a poder ingresar a Foz y volver en el día”, acotó Méndez, añadiendo que el intendente de Foz informó que en los próximos días habrá precisiones sobre el corredor sanitario hacia Brasil.

Asimismo, Méndez confirmó que a los que ingresaron a Iguazú por el Tancredo Neves, les solicitaron que acrediten haber recibido las dos vacunas contra el coronavirus y el (test de) PCR negativo. “Al que tenga una sola vacuna le van a pedir que haga la cuarentena”, reveló el periodusta.

Con la apertura del puente, Méndez aclaró que existen mucho interés por parte de los residentes de Iguazú, para cruzar, no sólo por visitas familiares, sino también por compras. “Tenemos muchos amigos y hay personas con familiares en Foz y Ciudad del Este (Paraguay). No vamos a negar que queremos ir a comprar algo, es lo más normal para nosotros”, subrayó el periodista, quien añadió que aún con el tipo de cambio actual, “conviene comprar en Foz y Ciudad del Este”.

El dato no es menor porque en la triple frontera, el puente Tancredo Neves une a las ciudades de Iguazú, Foz y Ciudad del Este. Por lo que, al momento en que los argentinos puedan ingresar a Foz, podrán pasar a Ciudad del Este. Y así volverán a darse las compras de argentinos en Paraguay, un tema que es escabroso para el gobierno provincial por la llamada “fuga de divisas”.

“Al ministro De Pedro lo vimos eufórico. Dio un mensaje, que sería alentador, diciendo que abren Iguazú por las Cataratas. Pero que es una prueba piloto para (después abrir) las demás ciudades fronterizas del país”, remató el periodista.