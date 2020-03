El paro docente se hizo sentir con masiva marcha en Posadas

POSADAS. En el marco del paro de 72 horas lanzado para este lunes, en el inicio formal del ciclo lectivo en Misiones, los docentes autoconvocados y los afiliados a los sindicatos en lucha, se congregaron masivamente en el Mástil de Posadas, desde donde marcharon a la gobernación provincial para presentar un nuevo pedido de apertura de una mesa paritaria con la patronal del gobierno provincial.

Mientras se desarrollan distintas actividades en diversos puntos cardinales de la provincia –marchas, protestas y cortes de ruta-, en Posadas, estiman que la adhesión a la medida de fuerza es altísima en el nivel secundario, pese a las amenazas de descuentos lanzadas este domingo por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien encabezó un congreso de UDPM, el sindicato cooptado por el partido gobernante misionero a partir de la agrupación Adomis.

Un breve repaso de los niveles de adhesión al paro docente que manejan desde Udnam (Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones), habla de porcentajes del 90% o superior en Bachilleratos de Orientación Polivalente (BOP), Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) y hasta en Núcleos Educativos de Educación Inicial (NENI).

Críticas a las maniobras del gobierno para impedir la huelga

En diálogo con MisionesCuatro, Juan Carlos Díaz, profesor en la Escuela 122 y afiliado de Udnam, sostuvo que las medidas de fuerza y marchas buscan las mejoras del salario y la garantía para ejercer el derecho a huelga.

“El ministro (de Educación, Miguel Sedoff) y el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) dicen que van a descontar. O pecan de ignorantes o tienen malicia. Tienen que entender que son parte de un gobierno democrático donde impera la ley. Si no hablamos de una dictadura. Llamarnos ‘ilegales’ cuando el Ministro de Trabajo de su propio gobierno, jamás nos ha dicho que nuestro paro es ilegal, me parece que no corresponde”, puntualizó.

A su tiempo, Franco Albín, un profesor de Música afiliado al sindicato que lidera Estela Genesini, explicó: “Entre los docentes hay mucho miedo, pero también, bronca e impotencia. En los últimos dos años perdimos el 60% de nuestro poder adquisitivo producto de la inflación y los acuerdos a la baja. Este año se proyecta una inflación del 40% y nos dieron un aumento inferior al 20%”, precisó.

En la misma línea que Díaz, el profesor de música cuestionó las maniobras anunciadas desde el Consejo General de Educación, de controlar qué docentes estuvieron dando clases y quienes se sumaron al paro. “El panorama es desolador, no nos alcanza. Hay muchos autoconvocados”, sostuvo Albín, añadiendo que todo docente se puede adherir al paro lanzado por Udnam y los sindicatos de base de la CTA, que cuentan con personería gremial en trámite.

