El resultado del test por Covid-19 a camionero de Cerro Azul, se conocerá hoy

CERRO AZUL y ALEM. Un camionero de Cerro Azul regresó de un viaje laboral con síntomas compatibles con Covid-19 y los resultados del hisopado nasal para confirmar o descartar la presencia del nuevo coronavirus, se conocerían este jueves. La empresa para la que trabaja se comunicó con las autoridades y el chofer fue aceptado en el hospital Samic de Alem.

En comunicación con el programa la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el director del citado hospital, Matías Sebely, contó: “Una empresa de transporte local se comunicó con el hospital para avisar que había un chofer regresando desde Buenos Aires que alertó malestares, entre ellos fiebre, tos, un poco de dificultad respiratoria. A partir de ahí, se envió la ambulancia hasta el lugar para dar marcha a la activación del protocolo. Este chofer no se bajó del camión hasta que llegó la ambulancia, para respetar la máxima seguridad en estos casos”, sostuvo el médico.

De acuerdo con Sebely, “el paciente de 46 años es oriundo de Cerro Azul y tenía los síntomas compatibles de coronavirus. Antes de empezar con el hisopado lo que se hizo es el interrogatorio epidemiológico. Estuvo hace unos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, reveló el funcionario, sobre la presencia del trabajador del volante en una zona con circulación comunitaria del virus.

Descartaron otras afecciones

Además “descartamos primero dengue, al igual que influenzas como gripe A, además de estreptococo por pruebas de laboratorio, para luego proceder con el hisopado para testear COVID-19. Las muestras se enviaron al LACMI en Posadas”, reveló Sebely sobre las pruebas, cuyos resultados se conocerían en el transcurso de la jornada.

En cuanto al estado de salud del paciente, Sebely detalló: “está estable, en aislamiento en la zona del Hospital habilitada para el procedimiento. No presenta ninguna complicación. Según los datos del interrogatorio, no tuvo contacto con la familia porque estuvo de viaje desde el 10 de abril con varias paradas y todavía no había bajado en Cerro Azul”, sostuvo en el diálogo radial.