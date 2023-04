El rol de la Comisión de Prevención de la Tortura en los contextos de encierro

POSADAS. Constanza Yudar, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, fue entrevistada por Emilio Larocca en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, donde habló de varios temas, entre ellos, cual es el rol que debe cumplir el organismo: “nuestra tarea principal se llama control y monitoreo, quiere decir que todos los contextos de encierro, ya sea en cárceles, comisarias, hogares de adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes. Todo lo que sea contexto de encierro”, explicó.

Asimismo, contó que la tarea más visible es la que se realizan en las cárceles y aclaró que la Comisión Provincial de la Tortura no tiene injerencia jurídica. “Lo que más se ve es esta tarea, porque hay mucha gente detenida, pero nosotros vamos y corroboramos es que el interno tenga un lugar para dormir, las dos comidas diarias, pero judicialmente, no vamos a defender a nadie, no tenemos injerencia jurídica, solo vamos a corroborar las condiciones”, comentó.

“Corroboramos que el tiempo que la persona pase detenida se lleve adelante con normalidad. Muchas veces son los familiares que piden que vayamos, porque al momento que la persona está detenida, tenemos las entradas irrestrictas, quiere decir que llegamos a un contexto de encierro, presentamos nuestras credenciales y podemos entrar”, declaró Yudar.