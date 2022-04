POSADAS. Cristina Ryndycz, gerente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones habló con MisionesCuatro de la crisis que está sufriendo el sector, por la baja demanda interna, los problemas para exportar y la caída en la producción de materia prima, por los incendios forestales en Corrientes y Misiones.

“Empezamos el año con poca planificación de producción. Las ventas están paradas en el mercado interno. Esperemos que en Abril se empiece a reactivar un poco la demanda del particular. O bien, las obras públicas, que tracciona la cadena de trabajo en nuestro sector”, contó Ryndycz.

Consultada al respecto, Ryndycz admitió que los productores forestales “se vieron muy afectados por los incendios en Corrientes y Misiones. Ahora se está volviendo a planificar la plantación. Entonces solicitamos que se reactiven los planes forestales para incentivar a los productores a seguir plantando. Porque si no, se van a otra actividad. Ocupa esa tierra para otra cosa. Y materia prima necesitamos”, sostuvo.

“Estamos pasando un momento difícil porque no se está vendiendo en el mercado interno y las exportaciones sufrieron muchos aumentos de precios. El puerto de Buenos Aires tiene mayores costos ahora. También los barcos no paran y se tiene que ralear la carga. Es poca la exportación y se está tratando de mantener con baja rentabilidad para que los clientes sigan comprando”, describió Ryndycz, quien apuntó a los problemas de la financiación. “Nos vemos afectados porque no está saliendo la prefinanciación de las exportaciones”, manifestó.

Finalmente, Ryndycz reveló también que el programa nacional Procrerar modificó las normas para los modelos de casas de madera que fabricaban las empresas forestales. “Hay mucha demanda de particulares. Tenemos capacidad para construir viviendas de madera y al Procrear se presentaron varios modelos según lo que exigían. Pero cambiaron las reglas y no los autorizaron. Estamos volviendo a presentar para que la gente pueda financiarse a través de Procrear y Banco Hipotecario”, detalló.