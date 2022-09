El silencio que habla… y mata

A sus 16 años sus proyectos, anhelos y sueños quedaron ahí; toda una vida por delante. Y hoy 26 de septiembre pareciera que nada cambió, que a nadie le importa, lo único que le importa es cuidar su puesto; lo más triste es enterarte como están tapando todo, con el que te cruzás te comenta de la tapadera y todo lo que están haciendo, la orden es no tocar a los directivos, familia y sus amigos dentro de la institución, es feo escuchar que Autoridades Locales (Apóstoles), Provinciales y los famosos ”Chalequitos Celestes” están haciendo hasta lo imposible para que ocurra esto.

Lo doloroso es que todos saben, llames a quien llames le comentás la situación y te responden ya sabemos eso; Ahora yo me pregunto nadie piensa hacer nada o como dice el dicho UNA MANO LAVA LA OTRA Y LAS DOS LAVAN LA CARA.

Nos preguntamos ¿De qué taller era la máquina que se usó? ¿Qué Profesor era el encargado del taller de la máquina? ¿Por qué no estuvo verificando el correcto uso de la máquina? ¿Por qué dejaron salir la máquina del taller? ¿Quién dejó entrar el tambor a la institución? ¿Dejaron a los chicos a la buena de Dios? Millones de pregunta y ninguna respuesta.

Consultando a profesionales comentaban, si no nos preocupaba que haya demorado casi una semana la parte de educación para iniciar las investigaciones. Que lo normal fue que demoraran máximo dos días, que a ellos ya se les hacía raro esa demora. Que deberían haber cerrado el lugar para investigar correctamente. Con los que hablás de la institución te responden que en esos días hubo una revolución de corridas y acomodadas que trabajaron lo que no habían trabajado en su vida. ¿Todo muy raro No? Muy diferente fue la actuación de la Justicia y de la Policía que actuaron de manera inmediata.

Es preocupante la situación y a la ves angustiante ¿yo me pregunto? ¿Qué están esperando? ¿Qué pase otra vez? ¿Qué haya otro Luis? Los padres se sentaron a hablar con sus hijos lo que están viviendo en dicha institución. Les comento Luis salió caminando de casa y volvió en un cajón, fue a estudiar y volvió en un cajón. Hoy pienso que estaba mejor en la calle, en la casa o en cualquier lugar menos en dicha institución, hoy viendo cómo se está actuando, sigo pensando lo mismo. Si les duele o molesta lo que digo. Les comento más nos duele a nosotros no tenerlo a él.

El enterarnos del accidente, los días de angustia mientras luchaba en terapia, el enterarnos que partía de este mundo y sobre todo el momento de darle el último beso y dejarlo en el cementerio.

TE PENSAMOS, TE EXTRAÑAMOS Y TE AMAMOS LUISITO. TU FAMILIA #JUSTICIAPORLUIS

Firma: Tu Hermano Julio