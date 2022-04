“El sistema de Salud en Candelaria está destruido, no hay médicos y el Hospital está abandonado”, alertan

CANDELARIA. El problema de la centralización extrema de la salud pública en Misiones, con su consecuente vaciamiento de servicios en los hospitales de los pueblos y ciudades del interior de Misiones fue analizado por Graciela Kozache, quien fuera enfermera del Hospital y participó del plenario abierto del partido Activar este sábado en Iporá.

“El sistema de salud en Candelaria está destruido, no hay medicamentos, ni infraestructura. No hay personal médico, ni profesionales. Recientemente ha fallecido un médico y no hay reposición. No hay especialistas. Directamente el Hospital está totalmente abandonado”, lanzó Kozache, en diálogo con MisionesCuatro desde Iporá.

Según reveló la enfermera y vecina de Candelaria, en el hospital local “faltan recursos y todos los elementos necesarios para una buena atención a los pacientes. Han venido pacientes de urgencia, no se los pudo asistir y se los tuvo que derivar al Hospital Madariaga (Posadas) por no tener profesionales”, alertó.

Consultada al respecto de la postura adoptada por el alcalde renovador de Candelaria, Carlos Flores, Kozache fue lapidaria: “El intendente no habla, no existe opinión suya de los hospitales. No le interesa”, alertó.

En cuanto a los reclamos al Ministerio de Salud Pública, la directora del hospital Cinthia Aurora Macchi, según Kozache “puede reclamar pero no hay profesionales, ni contratos para poder avanzar en esa categoría”.

Monotributistas y falta de contratos para el hospital

Asimismo, respecto de las condiciones laborales del personal de salud que trabaja en el hospital mencionado, Kozache denunció que “algunos son monotributistas (precarizados). Algunos médicos cobran guardias profesionales para poder sustentarse”, contó.

“Se ha pedido contratos y no hay renovación de nada. Estamos aislados. Los vecinos están cansados, se sienten abandonados con sus dolencias. Y tienen que esperar horas de cola, pero a veces viene el médico y a veces no”, disparó Kozache.

Finalmente, Kozache consideró que los vecinos y pacientes de Candelaria, sobre la “la desidia de todo” y cuando van al hospital local “no saben si es una salita o un hospital”.