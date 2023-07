El Soberbio: Suspenden el servicio de balsas y planean la evacuación de familias

El Soberbio está en alerta por la crecida del río Uruguay. Por tal motivo, el servicio de balsas para autos quedó suspendido, además, se planea evacuar a familias que residen en cercanías al río.

En ese marco, para conocer más detalles de esta situación, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro se consultó con Julián Kruszelniki, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Soberbio, quien al respecto explicó: “nosotros tenemos la balsa y, la travesía con la lancha, cuando hay pasajeros se sigue haciendo. Ahora, por ejemplo, el servicio balsas que pasa a los autos, se suspende cuando la altura del nivel del río llega a los ocho metros sobre el nivel del mar. Entonces, ya está suspendido porque estamos superando los ocho metros treinta y siete del nivel de la altura del río. Con eso se imposibilita cruzar con la balsa”, explicó.

Y agregó: “lo que sí sigue trabajando, operando, es la lancha que es para transporte de pasajeros. En teoría, si hay muchos pasajeros trabaja y si no, no pasa”.

“Estamos en contacto directo con todo lo que es la red de defensa civil de Río Grande Do Sul personalmente y con gente de la usina de la represa de Chapecó. están recibiendo mucha agua de las represas lindantes, o sea, de las represas que están por encima de la represa de Chapecó, que son la represa de Itá, la de Paso Fundo, que es una fluente también el río Paso Fundo, el arroyo Paso Fundo, que están, inclusive están liberando, abriendo con puertas de esas represas más chicas para poder regular”, contó Kruszelniki.

Asimismo, dijo que van a evacuar a familias: “Nosotros, preventivamente, lo que vamos a hacer es, por una cuestión de la zona roja, donde está la gente por ahí sigue viviendo en esos lugares que no deberían estar viviendo, pero por gajes de la vida, siguen en esos lugares vamos a tener que preventivamente evacuarlas, porque todavía no tenemos una estimativa de cuánto va a crecer el río, pero sí que va a superar lo que es la zona roja. Estamos hablando de 12 metros más viste todavía no tenemos un cálculo estimado”, afirmó.