El STJ se burla de los judiciales y el 70% cobra sueldo “paupérrimos”, alertan

POSADAS. Los trabajadores judiciales enrolados en la UEJN, protestaron este martes frente al Palacio de Justicia misionero, exigiendo al Superior Tribunal de Justicia, que ningún judicial cobre por debajo de la Canasta, “como el gobierno acordó con los policías”.

“Hace mucho que los judiciales no nos movilizamos. El salario está por el piso y el gobierno lo ha acentuado más, (con bajos salarios) en la administración pública en general. Acompañamos a los docentes. La movilización ha tenido repercusión y logramos esta convocatoria”, contó Carlos Alberto Díaz, un congresal titular de la UEJN.

Según Díaz, “el 70% de los salarios de los que menos ganan (en el poder judicial), son paupérrimos. Compañeros del interior han mandado a sus hijos a comer en comedores comunitarios”, denunció el sindicalista que tiene 41 años de antigüedad. “Sería importante que el STJ nos incluya en la mesa salarial. Está haciendo una discriminación hacia la UEJN y los actuales representantes de la UJM, con mandatos vencidos, no hacen absolutamente nada”, bramó el congresal.

“La juventud va a poner ganas” para que el empleado “no cobre por debajo de la Canasta Básica como el gobierno acordó con los policías”, subrayó Díaz, haciendo alusión al importante acuerdo salarial logrado por los uniformados, que recibieron un aumento de $15 mil de bolsillo –como piso- y un sueldo inicial en torno a los $43 mil.

STJ

Empleados judiciales agobiados por deudas y la burla del STJ

Por su parte, la abogada obereña Daniela Statkiewich, también habló con MisionesCuatro y sostuvo: “La situación es en la provincia. Todos dependemos del STJ. La situación es de hambre. No alcanzamos la canasta básica. Hay compañeros que no tienen sueldo debido a créditos que tienen que sacar para comer”, denunció.

“Hay una burla del STJ, (que otorga) aumentos constantes a los escalafones altos y (no) a nosotros, la gente que está más abajo. Es muy alta la brecha salarial entre los escalafones altos y los demás”, puntualizó Statkiewich, quien además, cargó contra el STJ. “Ellos no nos reciben. Hace 1 año que (con la UEJN) tenemos personería jurídica. Antes teníamos un gremio que nunca nos representó. El año pasado a través de un juicio recuperamos la personería”, detalló la abogada, al tiempo que añadió que la actitud del STJ, de no convocar a la UEJN, “es una burla total”.

La UJM “no tiene personería y no representa a los judiciales. Nos tendrían que habernos llamado a nosotros”, remató la abogada.