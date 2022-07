El uso del barbijo ya no es obligatorio en Misiones

Durante la última semana de junio se venció el plazo de prórroga y vigencia de cuatro emergencias: la sanitaria, epidemiológica, agropecuaria; la hídrica y la ígnea, que no fueron renovadas por el gobierno de la provincia.

La confirmación la hizo el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad a los medios de comunicación, este viernes, en la localidad de Tres Capones

“No he renovado las emergencias que teníamos a partir de lo que el Comité Científico determinó en la no obligatoriedad de la utilización del tapabocas, pero si en la recomendación de tener que utilizarlo sobre todo en este tiempo en que las enfermedades respiratorias dominan la escena”, declaró Herrera Ahuad.

Cabe recordar que la emergencia sanitaria y epidemiológica fue dictada por decreto en marzo de 2020 cuando se declaró la pandemia de coronavirus. El 28 de diciembre pasado, se prorrogó por sexta y última vez hasta el 30 de junio de 2022 y en ese entonces la medida fue acompañada por la ley del Pasaporte Sanitario.