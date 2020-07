Empleados de Casinos se movilizaron y exigen volver a trabajar

OBERÁ. “Hoy volvimos a hacer una movilización, en zona centro, Jardín América, San Ignacio y Alem, pidiendo volver a trabajar”, contó Carlos Fernández, un trabajador del Casino de Oberá, quien añadió que este miércoles, el alcalde homónimo suyo, los pudo atender y les manifestó que ya presentó el pedido de reapertura al Comité de Crisis.

“Hoy nos atendió (el alcalde Carlos Fernández), nos brindó su apoyo y dijo que presentó el pedido al Comité de Crisis. Tenemos la posibilidad de volver al trabajo entre el sábado y el domingo”, sostuvo el empleado, sobre la reapertura de los casinos en Misiones.

Consultado al respecto, Fernández insistió en que “el protocolo (de prevención contra el novel coronavirus) ya está aprobado en el IPLYC (Instituto Provincial de Loterías y Casinos). Somos 350 familias dependiendo de Casinos de Misiones”, acotó.

Por otra parte, Fernández advirtió sobre la competencia desleal de las agencias de quinielas que cuentan con tragamonedas, en muchas de las cuales, según él, no se cumplen con los protocolos sanitarios que impone la pandemia del coronavirus. “Ya están abiertas las maquinitas tragamonedas donde no se respeta el distanciamiento y no hay empleados asistiendo con barbijos y alcohol en gel. ¿Por qué nosotros no y sí las agencias de quinielas?”, lanzó.