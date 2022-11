Empleados legislativos denuncian que sufrieron aprietes por presentar una nota: “No se puede pedir aumento de sueldo en la Legislatura”

POSADAS. La compleja situación salarial de los empleados públicos misioneros, cuyos sueldos pierden poder adquisitivo diariamente por el aumento generalizado de precios –con una inflación que llegaría a los tres dígitos en diciembre- está afectando también a los empleados legislativos de la Cámara de Representantes.

Dos de las trabajadoras de planta de la Legislatura, accedieron a hablar con MisionesCuatro, en estricto off-the-record, por temor a represalias que ya habrían ocurrido en los últimos días, luego de que un grupo de empleados firmaran una nota formal, solicitando aumentos en los haberes que son “de miseria” y alcanzan los $100 mil en el caso de los que acumulan más de 30 años de antigüedad.

Yolanda y Susana, dialogaron con el Móvil de MisionesCuatro sobre el reclamo que llevan adelante y las represalias que sufrieron, presuntamente, por parte del Secretario Administrativo de la Legislatura, Jorge Peroni. Los “aprietes” ocurrieron “sólo por haber presentado por nota un reclamo de aumento de sueldos”, aseguró Yolanda.

“Cuando nos reunimos para hacer la nota, ya empezaron las persecuciones. Cuando vieron la nota presentada y las firmas, ya hay cuatro choferes a los que les sacaron un plus por manejo que tienen cuando hacen sus viajes. Le sacaron los viajes por firmar una nota”, aseveró la empleada.

Peroni habría amenazado a choferes y otros empleados legislativos

Según esta trabajadora de planta, tras conocer de la nota, “el señor Peroni, contador de la Cámara, llama a los chicos y ya les dijo que o les saca el plus o los manda al Parque Industrial. Dice (Peroni) que tiene una nota larga de pedido de personas para allá”, sostuvo Yolanda, sobre el “castigo” del traslado.

“No se puede pedir aumento de sueldo en la legislatura”, se quejó, bajo estricto off-the-record.

Por su parte, Susana, una empleada que afirmó que tiene 32 años de antigüedad en la Cámara de Representantes, “el sueldo es una miseria. (Con esa antigüedad) llegamos a $100 mil. Queremos algo como para no ser tan indigentes y no nos dan nada. Pero se hace difícil reclamar”, insistió la mujer.

Y añadió: “no sabemos si nuestra nota la llega a leer el presidente de la Legislatura. Por eso queremos que alguien sepa la situación, en forma anónima por miedo a traslados”, acotó.

Asimismo, Yolanda reveló que los sueldos de los empleados que son militantes de la Renovación K, no son idénticos que los de los trabajadores de planta, sin participación en política partidaria. “Ellos tienen su gente, que cobran un plus bastante importante. Pero los que no son su gente, sus militantes, esos son los que estamos condenados ahí”, lanzó.

“Todos tienen miedo, ni siquiera hablan entre sí, después del reclamo”, advirtieron a este medio.

Sin embargo, los empleados de planta van a reclamar públicamente si no hay respuestas. “Nosotras no vamos a aflojar, la mayoría somos de planta permanente. Iríamos a pasar la Noche Buena en el playón si no tenemos ninguna respuesta”, anticiparon.