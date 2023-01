Empresa Carlos Enríquez denunciada por despidos ilegales y por violar derechos laborales

POSADAS. Un grupo de trabajadores de la empresa Carlos Enríquez SA, una de las principales constructoras de Misiones y con vínculos con el grupo económico del ex gobernador y actual senador Maurice Closs, se presentaron ante el Ministerio de Trabajo de la provincia para reclamar la inmediata reincorporación de varios empleados ilegalmente despedidos, dos de los cuales son delegados de la Uocra (Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina)

“Estamos reclamando un derecho que corresponde a cada trabajador. Una ley que los ampara dispone que son libres de elegir a sus representantes”, comentó el delegado Matías Silva, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

En esta línea, Silva reveló que la UOCRA avisó a la empresa Carlos Enríquez, el pasado 16 de diciembre, que el 22 de ese mes “iban realizar un acto sindical para elegir al delegado y al subdelegado. Nos postulamos con mi compañero (Ernesto) Conti y el 22 a la tarde la empresa decide echarnos, cuando tenemos fueros por ser delegados sindicales”, detalló el empleado.

“Va a ser la primera vez en la provincia que hay despido de un delegado y subdelegado de UOCRA”

Asimismo, en simultáneo “la empresa despide otros compañeros más por apoyar a la UOCRA. Tenemos audios de compañeros que avalan que es una persecución a los que apoyan al gremio”, denunció Silva. Y agregó: “Va a ser la primera vez en la provincia que hay despido de un delegado y subdelegado”.

“En total fueron 4 despidos y otros compañeros más”, aseveró Silva.

De acuerdo con el trabajador, los problemas con la constructora Carlos Enríquez, vienen “de hace rato. Hay cosas que la empresa no cumple y a través de la UOCRA, se empezó a cobrar quincena al día. Pero a veces no nos pagan el aguinaldo, el aguinaldo de diciembre no se cobró. Los compañeros no tuvieron las vacaciones que les correspondían. Y están viendo cómo hacen para tomarlas, porque el año pasado, en esta obra la (ruta) 105 no se tomaron vacaciones y al pasar el año, perdieron el derecho a tomarse las vacaciones”, contó el trabajador.

En cuanto al planteo ante el Ministerio de Trabajo que preside la cuestionada Silvana Giménez, el delegado precisó: “Vinimos a pedir la reincorporación inmediata de los cuatro compañeros despedidos de esa obra porque no es justo”.

“Todo el año que trabajamos, a veces fuera de hora, de lunes a lunes, sin franco para cumplir con la empresa”, sostuvo Silva, quien rechazó “que te echen sin causa en una fecha así por algo que no corresponde”, como lo es “elegir representantes para pelear por nuestros derechos”.

Presuntas presiones de la empresa para que no se elijan delegados en obra

Por su parte, el subdelegado Ernesto Conti, también dialogó con MisionesCuatro, insistiendo en que “estamos todos contratados legalmente. Hace 14 años que trabajo en esa empresa y esto nunca pasó”, acotó.

“Intentamos hacer las cosas bien, sin molestar a nadie. Es la primera vez que tenemos un delegado y subdelegado, en obra. La empresa, ya tenía delegado en cantera. Ellos tendrían que salir a todas las obras, pero no los dejaban salir por miedo a que pase lo que está pasando ahora”, denunció Conti, apuntando a presuntos aprietes contra la organización de los trabajadores.

“Tenemos que seguir adelante, queremos lo justo, lo que siempre nos descuentan en el recibo de sueldo, el sindicato”, consideró el subdelegado, añadiendo que este martes se reunirían los abogados de la empresa y de la UOCRA.

Sueldos de $80 mil por jornadas laborales de 11 horas, sin descansos para comer y, a veces, sin francos

En cuanto a la obra en cuestión, Conti detalló que el trabajo continúa, pese al conflicto por los despidos injustificados. “En estos días va a aparecer el Presidente (Alberto Fernández) para inaugurar un tramo de la ruta y por eso no le dieron vacaciones por esa razón”, dijo el subdelegado sobre las obras en el kilómetro 18 de la ruta 105, que serán inauguradas en breve.

Respecto de los salarios que perciben, Conti detalló: “Todos los que trabajamos de lunes a lunes, dependiendo la categoría, cobramos de $80 mil a $110 mil. Pero trabajamos 11 horas diarias, no paramos a comer, sino que nos llevan viandas y cada uno come en su sector. La gente en máquinas tiene que comer y seguir trabajando porque hay muchas amenazas de la empresa”, sentenció.

Vale recordar que la empresa Carlos Enríquez SA, es una de las que integran la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Iguazú Argentina SA, la firma cuyo principal accionista es el grupo Petrovalle propiedad del senador kirchnerista Maurice Closs, empresa que explota comercialmente el Parque Nacional Iguazú.