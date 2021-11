Empresario de San Vicente denunció que fue agredido por un comunicador

Imagen ilustrativa de la web

POSADAS Y SAN VICENTE. Teodoro Rubén Szymczak (64) se acercó a la Policía para radicar una denuncia por una violenta agresión recibida sobre la Avenida Libertador de la localidad de San Vicente.

Según consta en la denuncia, se encontraba caminando por esa zona de la ciudad, cuando un locutor de radio local comienza a decirle con voz exaltada que es un “evasor de impuestos”.

Tras lo sucedido, Teodoro Rubén Szymczak habló con Misiones Cuatro y contó que recibió un golpe en el oído y por ese motivo no puede escuchar bien.

Dijo que el hombre le persiguió, “me dio una piña tremenda, caigo sobre una canaleta con mi brazo derecho y quiebro la muñeca”, relató el hombre

“Me atravesó el camino y le trató de evasor de impuestos, no sé qué tiene que ver ese muchacho con eso”, expresó Szymczak.

Asimismo, contó: “vino detrás mío y me pegó tremendo piñón detrás de la oreja, caigo al piso y quiebro y mi brazo. Uso lentes me propina un piñón, que de milagro no me agujereó los ojos y por eso no puedo ver”.