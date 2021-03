POSADAS. Para el gerente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, Dr. Juan Fouce, el congelamiento de las tarifas y de los subsidios al transporte de pasajeros, en todos los niveles, puso a las empresas en una situación “muy crítica”, en la que todas las firmas “están trabajando a pérdida”.

En este sentido, Fouce confirmó que las empresas están haciendo circular una nota al gobierno provincial, exigiendo un aumento de las tarifas del 50% y de las compensaciones tarifarias, del 100%, atentos a que ambos valores están congelados desde hace meses, y el combustible e insumos aumentaron en forma pronunciada.

“La situación es muy crítica en todos los niveles, porque no ha habido aumento de tarifas para el transporte urbano, interurbano y de larga distancia. Lo grave del transporte interurbano es que no tiene subsidio nacional. Tiene una compensación tarifaria de la provincia, que es muy baja y no se actualiza desde Febrero del 2020”, denunció el gerente y agregó: “La tarifa no se actualiza desde agosto del 2019”.

Juan Fouce (Caemtap) sostiene que las tarifas de transporte de media distancia tiene que subir un 50% Posted by Misiones Cuatro on Friday, March 26, 2021

Para Fouce, “es necesario actualizar la tarifa en los municipios y también la provincia, para el sistema interurbano”.

Según el representante de la Caemtap, las empresas vienen solicitando actualizaciones de las tarifas y los subsidios, sin ningún tipo de respuesta. “Se ha reclamado desde julio del año pasado y no se ha tenido novedades. En un año electoral, tememos que no haya posibilidades de incrementar la tarifa antes de las elecciones. Lo cual va a poner a las empresas en una situación gravísima que ya arrastran desde hace tiempo”, alertó.

En esta línea, Fouce insistió en que El combustible ha subido muchísimo y hay paritarias nuevas. Más lo que se vivió por la baja demanda de pasajes, que sigue baja”, se quejó.

Repreguntado sobre el impacto del regreso de las clases presenciales, Fouce opinó: “El boleto educativo no llega a costear la puesta en funcionamiento de un servicio. Se han incrementado más los servicios y no se puede pagar el combustible”, destacó.

Reclamo de incremento, de por lo menos, un 50%

Al respecto del reclamo del sector, el gerente confirmó que “todas las empresas están haciendo circular una nota solicitando el incremento de tarifa y de la compensación tarifaria”.

Luego de un congelamiento que se acerca a los dos años, Fouce consideró que “el monto de tarifa tiene que aumentar no menos que un 50% y la compensación tarifaria un 100%. Atendiendo al convenio de paritarias firmado entre Nación y UTA, que hablaba de que las provincias deben incrementar las compensaciones en un 100%. En el mismo sentido, el contrato firmado entre la provincia y Nación, para el abastecimiento de subsidios nacionales, dice que la provincia debía garantizar como mínimo el 50% del monto asignado por Nación”, puntualizó.

Sobre el final de la entrevista, Fouce fue enfático al señalar que “todas las empresas están trabajando a pérdida. La situación es gravísima. Una cubierta sale 70 mil pesos. Y un servicio de Posadas a Iguazú en algunos momentos, pagado el combustible, te deja 2-3 mil pesos. (Con ese monto) no se pagó nada más que eso. Falta pagar salarios y demás insumos”, sentenció.