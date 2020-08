En cuarentena, aumentaron los casos de trata de personas, denuncian

POSADAS. La presidenta de la RAT – Línea Fundadora, Sandra Barrios, habló este viernes del trabajo que vienen realizando para concientizar a la sociedad sobre el accionar de las redes de criminales dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral y para el tráfico de órganos.

En diálogo con MisionesCuatro, Barrios aseguró que a través de un convenio con el ministerio de Derechos Humanos y con el de Gobierno, todos los taxis y remises del país llevarán calcomanías para alertar sobre la Trata y que “las posibles víctimas puedan ver los números de teléfono (de auxilio), el 145 en el caso de trata y el 137 para casos de violencia de género”.

Según Barrios, estando en cuarentena por el novel coronavirus, “se han incrementado los casos de trata, estamos con operativos de rescate y denuncias por presunta pornografía infantil. Ni contar en el interior. Tenemos el gran problema del turismo sexual, que no ha parado en ningún momento. A veces se piensa que porque los hoteles y las fronteras están cerradas, no hay turismo sexual”, alertó Barrios sobre presuntos ingresos ilegales ligados a la explotación sexual de personas por parte de tratantes y turistas.

“Anteriormente éramos una provincia de tránsito. Hoy desgraciadamente ya somos una provincia de captación y tránsito. La Trata de Personas es el crimen organizado para la (esclavitud) sexual, laboral y el tráfico de órganos, que también hay muchísimos (casos) en nuestra provincia. Y no está siendo controlado”, remató.