En el Barrio Ñu Porá no tienen respuestas por la falta de alumbrado público

GARUPÁ. En diálogo con Misiones Cuatro, Patricia, una vecina de Ñu Porá, contó que sobre la cuadra donde está ubicada su casa, sobre calle Paraíso, la falta de luz hace peligroso el tránsito. Realizaron varios reclamos, pero aún no tienen respuestas.

“Hace tiempo que no vienen a arreglar la calle y el alumbrado público, me fui a la municipalidad de Garupá, me mandaron a Posadas y de Posadas a Garupá, así me tienen constantemente de acá para allá. Nunca vienen a arreglar el alumbrado público, hay varios vecinos ‘enganchados’, cuando hubo la granizada los vecinos pusimos plata para arreglar el cableado, pero no vinieron”, comentó la vecina.

Además, agregó que por la noche es muy inseguro “todo el barrio sin luz y nadie da bolilla, para cobrar la boleta son rapiditos, pero para solucionarte el problema no”, expresó Patricia.