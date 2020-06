En el cementerio de Iguazú no se respeta el protocolo

Foto: CVI Noticias

POSADAS. Claudio Konopka, contó a Misiones Cuatro que el cementerio “El Salvador” de Puerto Iguazú, fue uno de los primeros en permitir las visitas y que elaboraron su propio protocolo. “El cementerio de Iguazú fue uno de los primeros que abrió, el 26 de mayo se abrió la puerta para las visitas, con un protocolo hecho por nosotros, viendo la necesidad y capacidad del cementerio, tenemos dos hectáreas y media, es chico con respecto a otros cementerios. Las visitas eran de 6 y media de la mañana a 7 de la tarde, se podían ingresar dos personas por familiar sepultado y un máximo de 20 minutos, los menores de 12 años no podían ingresar”, relató.

En ese sentido agregó: “no solo el fin de semana, sino, que la gente el día a día no respeta el protocolo, como que se creen inmunes están en otra. Todavía no termino de entender, hay personas que vienen con los hijos de 2 o 3 años sin barbijo como si nada y el domingo se volvió a rectificar. El día del padre se habilitó con el mismo protocolo y solicitando a la gente que respete y que vengan con barbijo, lastimosamente de los 400 que ingresaron, 50 vinieron sin barbijo”.

Además, Konopka aclaró que el distanciamiento que se debe respetar es entre las visitas y no entre las personas que llegan juntas al camposanto.

También, el funcionario manifestó que el problema se da, porque los cementerios de la provincia no tienen unificado un protocolo: “tendría que haber un solo protocolo y no hay control, no hay castigo”.

“Estamos pensando en volver todo atrás”, manifestó.