En el Día de la Salud Sexual, “no existe de manera industrial una protección para la vagina”

POSADAS. En el Día de la Salud Sexual, el sexólogo Mauricio Strugo dialogó con el programa “La Semana” de MisionesCuatro sobre diversos temas relacionados a la cuestión, desde la necesidad de dialogar con niños y adolescentes, y la sexualidad en la tercera edad, hasta la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS). Y llamó la atención sobre la ausencia en farmacias y la falta de fabricación industrial de los preservativos para la vulva (preservativos femeninos), que deben suplirse de manera casera a través de un “campo de latex”, hecho a través de un preservativo masculino cortado.

Strugo destacó, en primer lugar, poder hablar de sexualidad en una canal de TV en horario diurno, lo que muestra como quedó anacrónico, cierto prurito social sobre estos temas. “Hablar de sexualidad abarca el desarrollo de la vida, celebrar un día como hoy nos ayuda a creer y hablar de esto. Pero en general es un tema tabú. (Muchos) no hemos podido recibir información y tuvimos que aprender a los golpes”, comentó.

En esta línea, el psicólogo destacó el poder discutir sobre el “autoerotismo, las prácticas sexuales, el clítoris de la mujer, algo que antes estaba prohibido y ni siquiera se sabía”, lo que “implica darnos cuenta de un cuerpo erógeno, lleno de terminaciones nerviosas, que está para aprovecharlo, para tener una sexualidad y pasarlo bien”, subrayó.

Para Strugo, independientemente “de la religión que seamos, si el cuerpo fuera sólo con fines reproductivos, ¿por qué sentir placer o disfrutar un encuentro?”, reflexionó.

La importancia de hablar con los hijos, sin sobre-información

Consultado por este medio, el sexólogo consideró que actualmente en el país “hay bastante información”, sobre Salud Sexual “pero falta, sobre todo en el interior del país, lugares y programas que ayuden a que desde chicos sepamos que nuestro cuerpo es nuestro, que tenemos decisión sobre él y para que contemos con herramientas”, para enfrentar situaciones de abuso –la mayoría de las cuales, se da en el ámbito familiar. “Por eso tenemos la ESI (Educación Sexual Integral)”, graficó.

En cuanto a cuándo comenzar a hablar con los hijos de la Salud Sexual, Strugo insistió en la importancia de introducir temas a temprana edad, sin caer en el exceso de información. “Al haber más información y estar en contacto con la sexualidad y la responsabilidad por su propio cuerpo, en la medida que pregunten tenemos que poder responder sin tabúes. De lo que no nos preguntan, los chicos lo aprenden donde sea. Si no respondemos estamos cerrando una posibilidad de mayor conocimiento y prevención de un embarazo adolescente”, sostuvo.

“La recomendación es hablar cuando entran en la primaria, a partir de los 10 años, de cómo proceder, de que es normal que nos gusten otras personas, que las sensaciones en el cuerpo son parte de la vida, que si uno tiene sensaciones, estas cosas se hacen en el ámbito privado. No sobre-informar, pero sí hablar del tema”, enfatizó el psicólogo.

La prevención del embarazo vs. la prevención de las ITS

Respecto de la prevención de las ITS, Strugo puso de relieve que “si uno pregunta de qué nos cuidamos, es del embarazo, métodos anticonceptivos para no tener hijos. Pero en adolescentes y adultos mayores suelen no pensar en esto. Con estos últimos, como no hay posibilidad de embarazo no se cuidan. Pero pueden contagiarse de enfermedades de transmisión sexual”, alertó.

El de barrera –preservativos- “es el más efectivo”, pero como los adultos mayores “tienen problemas de erección, no quieren saber nada de preservativos”. Sin embargo, pueden contagiarse de ITS. “Cuando tenemos una Enfermedad de Transmisión Sexual es muchísimo el tiempo de tratamiento, en el que nos tenemos que cuidar”, dijo Strugo, poniendo el énfasis en que una persona contagiada, puede, a su vez, propagar la enfermedad a través de otras parejas sexuales.

“Si la relación va a ser casual, que la misma sea con cuidado. Con preservativo y/o campo de látex, que no existe en las farmacias. Es algo que la mujer tiene que hacer con un preservativo, tiene que cortar un preservativo para poder protegerse ella. No existe de manera industrial una protección para la vagina”, denunció el sexólogo sobre este método de prevención de ITS de barrera, que “es para la mujer, para el cuidado de enfermedades infecciosas de la mujer y no existe en las farmacias”.

La ausencia en las farmacias, de los preservativos para personas con vulva

“Así como el preservativo está disponible, el campo de latex es algo que la mujer se tiene que hacer con un preservativo (masculino), tiene que cortarlo y armar ese campo de latex para poder protegerse ella. No existe de manera industrial una protección para la vagina, no se fabrica”, remarcó Strugo.

Y en esta línea, el psicólogo insistió en que “hablamos de campañas de prevención, pero la mujer se las tiene que arreglar. (Pese a que) el sexo oral también puede generar contagios”, precisó.

Por otra parte, Strugo remarcó que “nuestro principal órgano sexual es el cerebro, si estamos preocupados eso va a repercutir en las relaciones sexuales. Sexualidad no es sólo penetración, es mirarnos, acariciarnos, celebrar el encuentro. Las preocupaciones, el estrés, lo que nos da miedo tienen que quedar al costado porque no lo vamos a poder disfrutar”, insistió el psicólogo.

Dónde encontrar a Strugo en las redes

Para quienes quieran seguir el trabajo de este psicólogo, lo encontrarán con su nombre en Instagram. Y actualmente está realizando Pod-Cast, sobre un tema específico que “pueden escuchar cuando quieran”, y se llama “HDP (Hora de Pensar)”.

Allí Strugo trata temas como la codependencia afectiva, las relaciones tóxicas, los prejuicios sobre la vejez y la sexualidad en la vejez, los modelos de familia y sobre la relación emocional con el dinero. Se lo puede escuchar por Spotify y distintas plataformas. O en la página oficial www.mauriciostrugo.com.ar