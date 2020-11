En Iguazú, “o te mata el virus o te mata el hambre”, afirman

PUERTO IGUAZÚ. El riesgo de un aumento de casos de coronavirus (Covid-19) parece ser el “mal menor” para vecinos de una ciudad totalmente dependiente del turismo, que con el cierre del puente Tancredo Neves están sufriendo la falta de empleo y la ausencia de asistencia por parte del Estado. Este martes, los autoconvocados se concentrarán en la YPF del centro de la ciudad y marcharán a la Dirección Nacional de Aduana, exigiendo una fecha cierta para la reapertura del “puente de la Amistad”, señalando que las tres ciudades (Foz, Ciudad del Este y Puerto Iguazú) son co-dependientes económicamente.

“En Iguazú la estamos pasando mal”, confió a MisionesCuatro, Víctor Vera, uno de los residentes de la ciudad que participará este martes de la marcha por la reapertura del puente que une a las tres ciudades. “Los (taxistas) brasileños están respaldando, dicen que van a marchar hasta la mitad del puente. Están entusiasmados porque la gente se levantó”, sostuvo Vera.

Los efectos de la recesión por el cierre de fronteras

Según Vera, pese al anuncio del ministro del interior, sobre una reapertura para el 15 de Octubre, a Noviembre, “no hay colectivos ni aviones. Si hay vuelos sólo traen a los pasajeros esenciales. Eso crea incertidumbre y tristeza en la gente que ya vendió todo su capital, está llegando las fiestas y no tienen para compartir con su familia. Son 8 meses de cuarentena. Podrían haber planificado cuál es el protocolo (para las actividades). Hoy todos los argentinos deberíamos conocer de memoria cuál es el protocolo sanitario”, sentenció.

De acuerdo con Vera, el reclamo de este martes, incluye a dueños de hoteles, de cabañas, paradas de taxis, dueños de hoteles y “gente de Ciudad del Este”, entre otros sectores. “Son tres ciudades interdependientes. Iguazú vive del turismo. Acá no hay industrias, lo único que se fabrica es el pan. El 90% de la población no tiene los ingresos que tenían. En Posadas la gente usa barbijo porque le cobran una multa, acá la gente no usa barbijos”, sostuvo el vecino.

Sin temor a contagios

En cuanto al temor por una expansión de casos de coronavirus en Iguazú, Vera reveló que muchos vecinos piensan en estos momentos, “o te mata el virus o te mata el hambre”. Además de diversos emprendimientos cerrados, “hay hoteles grandes que están en venta y personas que trabajaban en Casinos y se hicieron sus casas, hoy que quedaron sin trabajo, sin indemnización y sin subsidios”, alertó.

La marcha que preparan para este martes, “arranca mañana a las 11 hs. en la YPF del centro, en la avenida Córdoba y la avenida Victoria Aguirre, vamos a marchar a la Aduana y haremos un acto. Vamos a poner presión a las autoridades y que fijen el protocolo. Exigimos la fecha de apertura. También hay marchas del lado brasileño, al menos la cooperativa de taxis de Foz”, sentenció.

Cabe aclarar que este fin de semana, taxistas de Foz do Iguaçu y vecinos de esa ciudad, se movilizaron y reclamaron la apertura del Tancredo Neves.