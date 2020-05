En Misiones, “un 25% de las escuelas no tienen internet”

POSADAS. En tono crítico hacia el gobierno provincial y su proyecto de clases virtuales en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, el docente Ezequiel Flores (Corriente Conti Santoro) aseguró que apenas 1 de cada 4 escuelas en Misiones, tienen conectividad a internet, y esto se traduce necesariamente en una brecha digital y social entre alumnos.

Este jueves, la intersindical de docentes en lucha sale a reclamar por los bajísimos salarios imperantes en la provincia, en un contexto crítico y de alta incertidumbre, porque se desconoce cuándo volverían las clases presenciales.

En diálogo con MisionesCuatro, Flores ratificó la medida de fuerza que llevarán a cabo los docentes autoconvocados, UTEM, Udnam, Corriente Conti – Santoro, Tribuna Docente, MPL, ATE Docentes, entre otras organizaciones, la cual “tendrá distintas modalidades según el lugar, pero que tiene el mismo reclamo, que se reabra la mesa de discusión sindical, que conquistamos a fuerza de paros y movilizaciones”.

Escuela rancho en Misiones

Según Flores, el reclamo salarial ocurre en el contexto particular de las clases no presenciales que defiende el gobierno provincial. “Cuando planteamos la cuestión de la educación virtual, se entiende que es una medida excepcional (para evitar contagios). Pero para que eso se garantice (las clases online), el Estado debe garantizar las condiciones. Tanto docentes como alumnos necesitan computadoras y conexión de banda ancha”, puntualizó el referente de la CCS.

Sin conectividad garantizada por el Estado

En esta línea, el docente recordó que “por lo menos, el 25% de las escuelas de Misiones, no cuentan con conexión de internet. Esto dicho por la empresa con la que el gobierno tiene un convenio (para brindar el servicio). Y en cuanto a conectividad, el Enacom, a fines del 2019, revelaba que 6 de cada 10 hogares en Misiones, no tienen internet”, denunció Flores.

Asimismo, Flores denunció que, en condiciones de necesidades básicas insatisfechas, difícilmente se puede desarrollar la tarea educativa. Al respecto, Flores recordó que 270 mil misioneros cobraron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y “en esas condiciones tampoco se puede desarrollar ningún proceso educativo.”

En uno de los tramos más duros de la entrevista, el docente apuntó a los gastos y la sobrecarga laboral que padecen los docentes misioneros, en el presente contexto de crisis. “Los docentes tuvimos que poner de nuestro bolsillo para garantizar lo básico (la conectividad a internet), algo que el Estado no reconoce. Esos gastos no incorporados en nuestro salario, nos condicionan negativamente para desarrollar nuestra tarea”, planteó.

Aparte, por Flores insistió en que hay sobrecarga laboral por el seguimiento personalizado a los alumnos, implícito en la modalidad de clases no presenciales. Un docente “con 39 horas cátedra con 100 chicos, por la modalidad virtual, el seguimiento tiene que ser más individual. Lo que implica una sobrecarga de tareas. Y hay una masa de docentes que no pueden conseguir horas y no tiene como perspectiva (acceder al trabajo)”, sentenció.