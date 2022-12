En Misiones hubo 120 donantes en 2022 y se entregaron córneas a argentinos de todo el país

POSADAS. “Una vez más, los misioneros han demostrado ser los más solidarios en el país en cuanto a la donación de tejidos –córneas–”, lanzó el jefe del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones, Luis Esquivel, en diálogo con el programa Mejor de Tarde por el canal MisionesCuatro este miércoles.

La provincia lideró a nivel país en lo que refiere a la donación de tejidos, por lo que argentinos de todo el país, recibieron córneas que necesitaban “para no perder la vista”, según Esquivel.

En diálogo con este medio, el funcionario renovador admitió que están trabajando en incrementar “la frecuencia de la donación de órganos, que no dependen tanto de la voluntad de la gente, sino de la eficacia con la que funcionan los servicios de salud. O sea que depende mucho de las terapias intensivas, más que de la voluntad de la gente de donar”, puntualizó Esquivel.

“Si uno no expresa la voluntad de no donar órganos o tejidos en el documento o en el registro, por ley uno es donante”

En este sentido, Esquivel destacó que “se están estructurando nuevos sistemas” sanitarios en Misiones, como, por ejemplo, con la creación de “un laboratorio de alta complejidad para estudiar la genética inmunológica de las células. Y, por otro lado, a través de un banco de córneas modelo en el país. Esperamos que el 2023 sea muy exitoso”, subrayó.

“La donación de córneas se registra en vida en el sistema nacional único del Incucai o en el DNI. Es muy fácil registrarlo en la página incucai.gov.ar, o en el Registro de las Personas. O en las campañas”, comentó Esquivel sobre las vías para facilitar la donación de órganos y tejidos.

No obstante, Esquivel aclaró que “si uno no expresa la voluntad (de no donar órganos o tejidos) en el documento o en el registro, por ley uno es donante”, con lo que queda relativizada la idea de que la voluntad de la población de la provincia, incide en la mayor donación en la provincia, respecto de los datos del país.

Más de 200 córneas donadas desde Misiones a todo el país

Según el funcionario, en el presente año, “en Misiones hubo casi 120 donantes y eso significan más de 200 córneas para personas que las necesitan para no perder la vista. Tenemos una lista que no supera los 6 o 7 receptores, por lo tanto, Misiones entrega córneas a argentinos de todo el país”, enfatizó Esquivel.

“Y en cuanto a órganos, sólo se puede donar cuando el cuerpo está cuidado en Terapia Intensiva”, destacó el titular del Cucaimis, dando por tierra con el macabro mito que sostiene que si una persona es donante, tiene más chances de que los servicios de salud no lo cuiden para poder acceder a sus órganos.

Al contrario, los órganos a donarse “necesitan estar súper bien cuidados. Y si te dejan morir, los órganos no sirven para nada. Si alguien quiere que seas donante, te van a cuidar mucho”, puntualizó Esquivel sobre esta prenoción profundamente arraigada en algunos sectores de la población.

Respecto de los números del presente año, “hubo 90 trasplantes, 48 de órganos y el resto de tejidos”. En tanto, los trasplantes de niños “fueron muy pocos y no se hicieron aquí porque no tenemos equipos de trasplantes pediátricos”.