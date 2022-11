En Misiones, la mayoría de las trans “viven todavía en estado prostituyente”

POSADAS. Si bien hubo avances en la condición de las personas trans en Misiones, según consideró la activista trans Dana Valente, alrededor del 71 por ciento de esta población “viven todavía en estado prosituyente y con problemas de alquiler”.

“Hemos conquistado que la juventud misionera, los que tenían que esconderse, no podían salir del closet o no podían avanzar en materia de diversidad, hoy (puedan) disfrutar por las y los que no están. Hay una garantía en materia de derechos, en lo que es el orgullo”, opinó Valente, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

Asimismo, reveló que las distintas asociaciones de defensa de los derechos de personas trans y las autoconvocadas “formamos una agrupación civil federal”. Y Valente añadió que impulsan el proyecto de ley Reconocer es Reparar, para “que salven las vidas de nuestras compañeras travestis y trans adultas. Hay un logro, pero tenemos que construir muchas cosas, seguimos en un contexto muy peleado para la inclusión e igualdad”, admitió.

Consultada sobre la esperanza de vida, Valente trazó un duro panorama para Misiones y el país: “No hemos logrado ni un año más, sigue siendo de entre 35 y 40 años, no logramos que suba de nivel. Eso significa que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

En tanto, respecto de las estrategias de supervivencia que predominan en el colectivo trans, Valente advirtió que “las compañeras viven en estado prostituyente con problemas de alquileres. Y un montón de otros problemas. Ese es el camino, buscar la vivienda digna y las capacitaciones de las compañeras”, subrayó.