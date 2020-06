¿En qué consiste el “pasaporte sanitario” para ingresar a Misiones?

POSADAS. El gobierno, exigirá, a las personas que quieran ingresar a la provincia de Misiones un certificado de Covid-19 negativo, que deberá ser presentado 48 horas antes de llegar a los límites de la provincia.

Respecto al tema, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez habló con Misiones Cuatro y dio detalles del tema. “Las personas que quieran ingresar a Misiones, además, del certificado que expida la provincial, tienen que traer un certificado que tenga Covid negativo, expedido por algún laboratorio autorizado”, explicó.

Asimismo, agregó: “También, es bueno recordar que en el último DNU del gobierno nacional, se establece que donde hay distanciamiento nadie puede salir de su departamento, es decir, la persona que está en Buenos Aires sin un permiso nacional no debería salir a circular por el país, pero, hay ciertos casos que se presentan en el límite con la provincia de Misiones, entonces hemos tomado esta determinación”, señaló Pérez.

En cuanto al alcance de la medida precisó: “Hoy se exige para todos los que ingresan a la provincia en condición de venir al domicilio de un familiar. La idea de aquellas personas que estaban varadas y que regresen a la provincia, son aquellas que habitualmente residían en la provincia de Misiones”.

En caso que la persona que quiera ingresar a tierras misioneras sea diagnosticado positivo de coronavirus, dijo que “sería una irresponsabilidad que esté circulando por el país con el virus positivo, pero, en estas circunstancias deberemos tomar el certificado de salubridad y los protocolos de salud que se activan en los casos positivos”.

Por otra parte, apeló a la “responsabilidad social” de los ciudadanos, no solo en las fronteras, sino en toda la provincia, “si Misiones llegó hasta acá es por las medidas que ha tomado, también por las respuestas de la población, debemos cuidarnos con las medidas sanitarias que conocidas por todos”.

Uso del barbijo

Por otra parte, el ministro explicó en qué consiste la obligatoriedad del uso del barbijo: “el decreto del gobernador, en su momento, estableció la obligatoriedad del uso del barbijo como una medida de anticipatoria a lo que iba a venir después que es una ley y que sanciona a los que no cumplen. El decreto del gobernador no tenía ninguna sanción específica a aquellos que incumplieran, porque querían instalar la conciencia social del uso, hoy tenemos una ley que sanciona a los que no usan con multas”.

En referencia a las multas y sanciones explicó: “las autoridades policiales están estableciendo un protocolo de control, cuando se inició la pandemia y se tomaron las medidas del caso. Aquel que viole será multado, la gente tiene que entender, por eso se sanciona con fuerza de ley”.

Dijo que todas las personas deben llevar barbijo, inclusive si está manejando y va solo.

“Estamos dentro de que se llama distanciamiento social obligatorio, por eso, si seguimos con un comportamiento adecuado correcto y la curva de contagio no es exponencial, esta será la forma de convivir hasta tanto aparezca la cura”, manifestó Pérez.