Enfermeros anuncian paro por tiempo indeterminado en el Madariaga

POSADAS. En las redes sociales está circulando una convocatoria a un paro por tiempo indeterminado por parte de enfermeros del Hospital Madariaga, que reclaman una mejora salarial que les permita una recomposición en sus magros haberes.

Fuentes consultadas, señalaron que no está del todo claro, qué grupo convoca a la medida de fuerza y, más importante, no se sabe si hay un sindicato que le otorgue legalidad a la medida de fuerza. No obstante, los enfermeros pueden optar por la modalidad de la asamblea permanente, que, no es un paro pero, cumple con la función de hacer sentir a la patronal, el reclamo del sector.

De acuerdo con dirigentes de la CTA Autónoma, es importante el malestar de los enfermeros por los bajos salarios. En este sentido, revelaron que el sindicato presentó un reclamo formal al Ministro de Salud Pública de la provincia, Oscar Alarcón.

“Hoy 20 de enero se cumplen 4 meses de la firma del acta acuerdo del 20-09-2019 entre el Ministerio de Salud Pública y los trabajadores de salud representados por CTAA y ATE Misiones, acta que permitiera encauzar un conflicto que duró 5 meses, con conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo incluida”, señalaron desde la CTAA, en la nota ingresada este lunes, al MSP.

“Ese conflicto no se generó espontáneamente. Fue después de agotar las instancias de presentación de notas y realizar numerosas reuniones con funcionarios en las que no aparecieron las respuestas a las demandas de los trabajadores”, advirtieron en la nota.

Incumplimiento de puntos del Acta Acuerdo firmada con Villalba

En esta línea, de acuerdo con la presentación de la CTAA, el acta acuerdo firmada con el anterior ministro Walter Villalba, “se cumplió parcialmente por parte del Ministerio de Salud. El pase a planta permanente de los 100 contratados, el contrato de los promotores como agentes sanitarios y también la recategorizacion de los 577 trabajadores en el régimen de la carrera sanitaria son deudas que el Ministerio tiene con sus trabajadores. Son derechos que no se pueden ejercer aún”, denunciaron.

Tales incumplimientos por parte de la patronal “misionerista” generan “situaciones de discriminación hacia algunos trabajadores de salud, porque para otros la recategorizacion es automática mientras que para algunos es un trámite que puede llevar más de cuatro años con el consiguiente perjuicio económico. Siguen además pendientes los puntos que generaron el conflicto 2019 que son el aumento salarial, el adicional del 60% y el pase a planta de todos los trabajadores de salud”, señalaron desde la CTAA.

El sindicato reclamó que “se concreten en forma inmediata” los puntos del Acta Acuerdo que aún no se cristalizaron.