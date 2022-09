Escuela Especial 10: urge sumar recursos humanos para acompañar a niños hipoacúsicos

POSADAS. En el contexto del importante recorte de recursos para la discapacidad dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la Escuela Especial 10, pionera en la educación para personas hipoacúsicas, requiere sumar personal especializado por la gran cantidad de demandas que atienden de otras escuelas, que solicitan acompañamiento y apoyo de maestras y maestros integradores.

Próxima a cumplir 40 años desde su fundación, el 13 de septiembre de 1982, la Escuela Especial 10, que actualmente cuenta con una matrícula de 93 alumnos, experimenta necesidades en “recursos humanos”, por la gran demanda que tienen actualmente, en el trabajo articulado con otras escuelas de Posadas, a las que acuden niños y niñas con discapacidad auditiva.

“Pasaron varios profesionales y hoy que estamos de fiesta, trabajando muchísimo con docentes y alumnos, fuimos abriendo las puertas a diferentes instituciones”, contó la directora de la Escuela Especial 10, Nilsa Benítez Cárdenas. “Actualmente, hay 93 alumnos, la mitad, son alumnos que necesitan un acompañamiento fuerte de los docentes de educación especial, con muchas más horas, y el apoyo de nuestros referentes sordos, como Milva Sosa, que hace 30 años que está”, detalló Benítez Cárdenas.

Ante la consulta de este medio, Benítez Cárdenas indicó que esta escuela es “la única que trabaja en hipoacusia” en Posadas. “Y tenemos niños con implante cloquear que nos requería trabajar de otra forma con lectura de labios y apoyo visual”, señaló la directora, destacando el trabajo en equipo de médico otorrino-laringólogo, fonoaudióloga, trabajadora social, psicóloga y psicopedagoga.

En cuanto a lo que están requiriendo a las autoridades provinciales, Benítez Cárdenas admitió que “siempre hay necesidades. Nos falta la parte de tecnología. No contamos un profesional que trabaje de forma específica. Si bien tuvimos el aporte con la entrega de netbooks, hoy no contamos con eso. Las máquinas quedaron obsoletas, y no contamos con un profesor de informática”, detalló la directora.

“Y necesitamos recursos humanos porque tenemos muchos pedidos de las escuelas más cercanas, en cuanto al apoyo, inclusión y acompañamiento a la trayectoria escolar, que es necesario”, enfatizó la directora. Al respecto de este problema, Benítez Cárdenas expresó: “Estamos cubriendo con lo que tenemos hay 3 docentes asistiendo a diferentes instituciones”.

Esos docentes que trabajan en integración y apoyo para chicos con hipoacusia, “tienen que ir a dos escuelas y son docentes de grado. Se hace como puede”.

De acuerdo con la directora, actualmente están asistiendo demandas de docentes integradores, de la Escuela 449 y la Escuela 821, “un docente que cubre esas áreas y cada escuela tiene 10 – 12 pedidos de atención”, remarcó la directora. También asisten a la Escuela 298 y el NENI 2003 (Escuela 53). En este caso “son niños muy pequeñitos que necesitan un acompañamiento en exclusividad. Si bien el equipo está acompañando de acuerdo con sus horarios y tiempos, también necesitamos recursos humanos para esa contención y acompañamiento”, reveló.