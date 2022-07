Estafas con paquetes de turismo: empresas irregulares pueden ofrecer servicios a mitad de precio que las firmas habilitadas

POSADAS. Las recientes denuncias de estafa contra una empresa de turismo de Posadas, por parte de un contingente de ciudadanos que hicieron un viaje a Salta, motivó una serie de consultas y más denuncias por servicios turísticos con incumplimientos y el especialista Ariel Ramírez, insistió en la necesidad de actuar con precaución, exigir contratos y verificar que las empresas y los transportes estén correctamente habilitados por el Ministerio de Turismo de la Nación, los ministerios de turismo provinciales y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.

En ese marco, el abogado advirtió que servicios turísticos brindados por empresas irregulares, pueden costar un 50% menos que los que ofrecen las firmas habilitadas, pero ese ahorro en dinero puede traer problemas e incluso estafas.

Ramírez dijo este miércoles a Previa Informativa, el programa que se emite por el canal 8 MisionesCuatro, que los casos de estafa con packs turísticos pueden incluir una triple responsabilidad, “administrativa, civil y penal si correspondiese”. Pero con las estafas, uno se encuentra ante el “hecho consumado, viaje frustrado y mala sensación”.

La importancia de controlar las autorizaciones legales de los transportes

“Hay que tratar de tomar todas las previsiones pertinentes. Siempre hay que tener los documentos que acrediten los contratos”, comentó el abogado. Y remarcó que los consumidores deben solicitar información a los “organismos que rigen esto, el Ministerio de Turismo de Nación y de las provincias”.

“Otro de los grandes problemas son los vehículos con los que se ejecuta esta clase de contratos. Cuando uno contrata el pack turístico, ha ocurrido muchas veces en nuestra provincia, el traslado con vehículos no habilitados”, advirtió Ramírez. “Ha sucedido muchas veces accidentes con fallecimientos y vehículos que no contaban con seguros para la cobertura”, añadió al respecto el abogado.

Por esta razón, recomendó a los consumidores observar los “legajos de distintas agencias de turismo y profesionales. Y a la CNRT para los vehículos. A veces se compran traffic o minibús y salen (a ofrecer tours), pero el seguro común no cubre las cuestiones comerciales”, recordó.

Las sanciones penales y administrativas para estos casos en los que no suele haber prisión efectiva

En cuanto a la cuestión legal, “si hay un delito penal o incumplimiento irregular de un servicio, es una línea fina y muchas veces tiene que ver con el dolo. Pero no son (delitos) de cumplimiento efectivo con lo cual, hay cierto criterio de impunidad en esta cuestión. Suele ser una cuestión que no suele pasar de los 3 – 4 años (de prisión en suspenso) Y no son de cumplimiento efectivo”, comentó Ramírez sobre las penas por estafas con paquetes turísticos.

Asimismo, ante una estafa con viajes turísticos, “puede incluir multa por conducta dolosa y la persona afectada pueden iniciar una demanda civil por daños y perjuicios”. Por otra parte, está la parte administrativa, en la cual “el Estado podría proceder con multas, sanciones e inhabilitaciones”.

Ante las consultas sobre la adquisición de packs turísticos, Ramirez insistió en la importancia de contratar servicios con empresas legales. “Suelo aconsejar que vayan con un profesional en materia de turismo”, dijo el abogado, quien insistió en que “cuando aparece un caso como este (el de los pasajeros varados en Salta por una presunta estafa de una empresa turística) aparecen otros similares”.

“En los casos de estafa, la prevención es lo principal. Lo barato sale caro. El trabajo profesional cuesta porque hay seguros, impuestos y sellados que pagar, las empresas irregulares siempre van a costar un 50% menos que las legales”, analizó.