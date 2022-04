Estarían suspendidas y sin fecha las elecciones en el sindicato del personal no docente

POSADAS. “Nos inhabilitaron la lista casi al último día y decidimos ir a la justicia, consideramos que no tienen argumentación”, consideró Karen Wolhein, la candidata a secretaria general del Sindicato del Personal No Docente de Misiones, quien confirmó a MisionesCuatro, que por orden de una jueza civil, las elecciones del 5 de Mayo están suspendidas, aunque podrían realizarse si la Justicia así lo determina.

“La junta electoral fue puesta por el sindicato”, denunció Wolhein, vinculando la no habilitación de la lista con un intento de proscripción política en el sindicato que comanda Cándido Gamón. Sin embargo, de acuerdo con Wolhein, “la campaña sigue y tenemos que esperar que la jueza dictamine, puede ser que salga (la elección interna) el día 5 de mayo o no. Todavía no sabemos. Seguimos en campaña, seguimos trabajando”, subrayó.

Según Wolhein, en sus recorridas y diálogos encontraron que el “malestar de los colegas, es generalizado. Se están utilizando los recursos del sindicato. Esta gente (por la comisión directiva) está con el mandato vencido y son la misma gente que viene desde hace 4 años. No llevan ninguna respuesta a los compañeros”, fustigó Wolhein contra el oficialismo del sindicato.

“Vamos a seguir firmes, trabajando y acompañando a los colegas”, dijo la candidata. Y puso de relieve “la invitación para que el día de las elecciones, los compañeros se acerquen”.

Según Wolhein, en estas elecciones, la lista del oficialismo está encabezada por Alberto López, el tesorero del sindicato. Y no por Cándido Gamón, el actual secretario general.