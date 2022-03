Ex combatientes de Malvinas reciben una pensión de $17.000

POSADAS. A pocos días de cumplirse 40 años de la incursión militar argentina en las Islas Malvinas, excombatientes se autoconvocaron frente a Casa de Gobierno para pedirle al Gobernador Oscar Herrera Ahuad una “pensión digna” y ser incluidos en la obra social del IPS.

En diálogo con Canal 8, Felidio Agüero, vocero e integrante del grupo autoconvocado de excombatientes de la guerra dijo que entregaron un petitorio que también fue acercado al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Frente Renovador de la Concordia Social.

“Desde el 2015 somos reconocidos por la provincia en la ley Nº79 en el artículo 74 habla de una pensión. Durante los 4 años del mandato de (Hugo) Passalacqua cobramos 1600 pesos, con (Oscar) Herrera Ahuad se elevó 3600 pesos y hoy estamos cobrando 17 mil pesos”, comentó Agüero.

Durante la mañana de este martes se acercaron hasta Casa de Gobierno donde se manifestarán hasta ser recibidos por el Gobierno provincial. “Pedimos que nos den una pensión digna, también exigimos la obra social del IPS. A partir del reconocimiento nos dieron una obra social de Misiones Salud que no sirve para nada, no atienden ni los veterinarios con eso”, manifestó el ex combatiente.