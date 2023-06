Exigen la refacción general de un albergue universitario de mujeres

POSADAS. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales junto con agrupaciones de las facultades de Ciencias Exactas, Forestales y Ciencias Económicas, presentaron un reclamo en donde exigen la refacción general del albergue provincial ubicado en Salta 1743, entre Félix de Azara y Buenos Aires.

Quien brindó detalles de este reclamo fue Nicolás Godoy, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNAM), este domingo, en una entrevista brindada al programa Somos Identidad que se emite por MisionesCuatro.

“Es un albergue dependiente del gobierno provincial, puntualmente de la subsecretaría de la Juventud de la Provincia. Este albergue es de chicas, viven 130 y el edificio cuenta con planta baja, primero, segundo y tercer piso y una terraza”, comentó.

“Son condiciones pésimas, la verdad son condiciones terribles. Tienen problemas con las instalaciones eléctricas, se quedan sin luz. Su principal problema, igual, tiene que ver con el agua, con las cañerías y demás”, agregó.

Asimismo, contó sobre las condiciones en las que se encuentran las habitaciones y los baños: “estaban contando las chicas que hace más de cinco años tienen problemas con inundaciones, que eso hizo que se deterioren las paredes de los baños. Hay muchas habitaciones del tercer piso que no se pueden habitar por la cantidad de hongos que tienen”.

“No tienen en los baños cadena, tienen que tirar con balde. No tienen puertas en los baños, tuvieron que poner cortinas por su propia cuenta. La gota que rebalsó el vaso que hizo que ellas se comuniquen con nosotros, porque nos enteramos esto la semana pasada, al momento de presentar, fue algo que hicimos de manera urgente, el petitorio y el video”.

Y continuó: “la gota que rebalsó el vaso tiene que ver con que se estaba perdiendo tanta agua que no tenían agua para para su higiene personal, tenían que apagar la bomba durante cuatro horas para tener agua solo una hora. Tener solo una hora al día agua, realmente es una situación desastrosa. Está en riesgo la integridad de las chicas”.

“Lo venían pidiendo, pero nosotros nos enteramos ahora y fue urgente el pedido y salió. También las chicas tenían miedo de algún tipo de represalias”, expresó Godoy.

Y agregó: “no pueden ni siquiera estudiar porque no tienen sillas ni mesas tampoco, ni en la sala de estudio, ni en la sala. Sumado a eso, los baños de planta baja y los baños de la terraza tampoco están en condiciones, directamente no se pueden usar”.

Con respecto al petitorio entregado señaló: “muy rápidamente se comunicaron con nosotros después de haber presentado la nota y se comprometieron a iniciar las reparaciones y, que, incluso, ya habían ido a arreglar el agua. Me había contactado con las chicas para verificar si es cierto esto que me decían, me dijeron que sí, pero que todavía no fue la arquitecta que tiene que sacar el presupuesto para todo el plan de refacciones que necesita el edificio”.

“Vamos a hacer es un constante seguimiento de si se cumple o no esa palabra y pedir plazos también. Todavía no los dieron, pero ahora el lunes vamos a estar comunicándonos. El pedido también fue en conjunto con agrupaciones de otras facultades, de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas desde todas las facultades para hacer más fuerza”, afirmó Godoy.