Existen unas 200 flores de Misiones, “trabajadas” en terapia floral

POSADAS. Desde hace unos 20 años, viene desarrollándose una terapia floral con especies vegetales de Misiones, derivada del sistema de la Flores de Bach, según contó a La Semana de MisionesCuatro, la terapista floral Betty Cuevas.

Desde el año 2000, en un encuentro de terapista del sistema homeopático conocido como Flores de Bach, “empezaron a utilizar plantas autóctonas, empezando con el lapacho rosado. Tuvieron la inspiración de que servía para el trabajo en equipo”, dijo Cuevas.

“Hay un grupo grande que testea las flores, son unos 60 testeadores y hay casi 200 flores trabajadas”, resaltó Cuevas. Y añadió: “Cada tanto le va apareciendo la inspiración a este grupo”.

Según esta terapista, “conocer” las propiedades de las flores, puede llevar una cantidad variable de tiempo. Es “tomar la flor y ver qué inspiración y qué información les viene. Ese proceso no tiene un tiempo”, sostuvo Cuevas.

“La esencia floral con la que trabajamos no tiene olor. Se coloca en un gotero con agua mineral. Se puede poner en el agua, en el mate, en la piel o en la almohada. La idea es que la vibración de la flor esté en contacto con vos”, expresó.

Lo que sabe la ciencia de las Flores de Bach

Los remedios florales de Bach o Flores de Bach, es la denominación genérica y comercial de un conjunto de preparados artesanales a base de soluciones de brandy y agua que contienen diluciones extremas de material floral de diversas especies vegetales silvestres o naturalizadas de la región de Gales y zonas aledañas en Reino Unido.

Fueron desarrolladas por Edward Bach, en la década de 1930. Este homeópata inglés afirmaba que el rocío que se encuentra en los pétalos de las flores conserva las propiedades curativas imaginadas de esa planta.

Sin embargo, ensayos clínicos sistemáticos sobre los remedios florales de Bach encontrado que estos preparados florales, no tiene mayor eficacia que un placebo. Asimismo, no pueden ser considerados medicamentos, por no contar con principios farmacológicamente activos, más allá del alcohol que forma parte de la dilución. Y por no poseer acción biológica o fisiológica alguna.