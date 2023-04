Feroz gresca y suspensión de partido en la liga obereña de fútbol

OBERÁ. Un partido de la liga obereña de futbol debió ser suspendido por “falta de garantías” a raíz de una violenta gresca que se desató dentro del club JC, donde un hincha local habría ingresado al campo de juego.

El incidente ocurrió en un partido de la cuarta división, pero, como la policía no pudo controlar la situación, el árbitro decidió suspender el partido de la primera división. Por el momento, no hubo un parte policial al respecto de lo ocurrido este sábado.

Gresca en un partido de 4ª división de la liga obereña de fútbol en el Club JC pic.twitter.com/UU2aCC98Oc — Misiones Cuatro (@misionescuatro) April 8, 2023

El club emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido este sábado.

“A raíz de los incidentes en el partido de cuarta división, la terna arbitral decide suspender el partido de primera división entre JC y Ex Alumnos al no contar con las garantías necesarias”, sostiene el club obereño. “Cabe mencionar que se contaba con todo un operativo de policía local, comando e infantería, pero no fue suficiente”, añadió el comunicado.

“Al encuentro de cuarta división restaba jugar 5 minutos e iba ganando JC por 4-0. Cuando se armó una gresca entre jugadores. Y esto (derivó) en su suspensión”, argumentaron desde JC.