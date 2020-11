Flores sobre los ginecólogos acusados de abuso sexual: “No se respetó la presunción de inocencia”

POSADAS. Los dos casos de ginecólogos acusados de abuso sexual ocurridos en las últimas semanas, en el Hospital Madariaga y en el Hospital Favaloro, fueron analizados por el presidente del Colegio de Médicos, Luis Flores, quien también es ginecólogo y consideró que no se respetó la presunción de inocencia ni la privacidad, en ambos casos, un tema que achacó al accionar de la policía y de la justicia. Además, reveló que ya tienen un borrador de un protocolo especial para los exámenes ginecológicos en tiempos de pandemia de coronavirus (Covid-19).

Sobre las acusaciones de abuso sexual contra ginecólogos, Flores sostuvo: “Fueron dos casos en espacio de 7-10 días. La justicia debe avanzar y se debe investigar las denuncias. Pero se actuó muy mal. No se respetó la presunción de inocencia. A uno se le hizo un escrache, se lo fotografió a cara descubierta (en la comisaría). En el segundo caso se publicó la declaración de la parte acusadora. Entonces hay algo no está funcionando, me refiero a la policía y también a la justicia”, sentenció el ginecólogo.

“Eso no debe suceder con ningún trabajador. Hemos reclamado por nota al Estado provincial. Uno de (los ginecólogos acusados de abuso) estuvo dos semanas encarcelado con presos comunes, sin lugar para dormir. Tuvieron que llevarle un colchón”, reveló Flores, en defensa de los médicos escrachados y detenidos.

Consultado sobre la implementación de un protocolo especial en Misiones, para que no haya nuevos casos de abuso en instancia de consulta ginecológica, Flores sostuvo a MisionesCuatro: “Vamos a evaluar varias opciones de protocolo, por ejemplo que haya una enfermera presente. Para esto vamos a necesitar personal y seguramente se le hará firmar un documento”, comentó.

El protocolo especial para las consultas ginecológicas

“Los ginecólogos tenemos un protocolo de atención establecido desde hace años y nunca ha habido problema. Acatamos las leyes y se tiene que investigar, pero no exponiendo a los individuos de esta manera”, insistió Flores. “Han ocurrido muchos abusos y femicidios. Está bien que eso se conozca y discuta, pero por ahí eso provoca una hipersensibilidad. Nosotros trabajamos con órganos sexuales femeninos y recomendamos una buena relación médico paciente y una explicación”, consideró el médico.

En cuanto al protocolo mencionado, Flores recalcó que será: “No sólo para los profesionales sino también para las pacientes. Para que sepan que nos preocupa su bienestar y que se sientan protegidas. Esto va a requerir más tiempo, más personal y más dinero”, reiteró.

“Nosotros hacemos nuestra parte. Pero queremos que la policía también lo haga, tiene que haber un responsable (por la viralización y el escrache)”, subrayó Flores en un mensaje por elevación al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

Respecto a este protocolo ginecológico, Flores informó que “ya tenemos un borrador. Lo vamos a presentar estas sugerencias a los colegas y al Estado e instituciones. dueños de sanatorios nos han pedido que actuemos”, remató.