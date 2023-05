Fouce sobre la situación del transporte: “No hay dinero para costear nuevas escalas salariales”

Juan Manuel Fouce, gerente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), habló con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro y las deudas que, tanto la nación como la provincia, mantiene con las empresas de transporte.

“La situación para las empresas empeora el panorama que se tiene, porque los días que no se trabaja son días que no hay ingreso”, expresó.

Asimismo, agregó: “el Estado Nacional no terminó de depositar el subsidio el mes de enero. La provincia no depositó nada de marzo, lo que se pagó de enero y de febrero de marzo. En la provincia son los mismos valores de enero y febrero del año pasado, la actualización todavía no aparece”.

“No hay dinero para costear nuevas escalas salariales, es una realidad. Algunas empresas le deben enero todavía, la nación y la provincia debe marzo. Con un 100% de inflación, la promesa, por supuesto, de actualizar, pero estamos esperando”, explicó Fouce.

Consultado si le están pagando a los choferes, mecánicos y guardas con atraso, o si le están cumpliendo el sueldo, respondió: “se le está cumpliendo el salario porque si no la UTA corta la salida del colectivo, lo que pasa siempre. Más allá del gasto que uno tiene salarial está el costo de los insumos, entre ellos el combustible”, comentó.

Con respecto a un posible paro de colectivos anunciado por la UTA para este 30 de mayo: “nosotros no podemos adherir. Cuando paran por orden del gremio, los trabajadores, los delegados, ordenan. La empresa quiere trabajar”, afirmó Fouce.