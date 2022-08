Fuerte denuncia contra policías de Guaraní: los acusan de proteger a un hombre denunciado por amenazar con un cuchillo a su ex pareja

GUARANÍ. Estela García, una residente de la Colonia Villa Industrial (ubicada a 7 kilómetros del casco urbano de Guaraní), aseguró este martes que siente temor por su seguridad y la de su hija de 15 años, por el accionar de la policía del destacamento de la zona, que -según ella- no sólo no detuvo a su ex pareja Mario S., cuando lo denunció por violencia de género y amenazas con arma blanca, sino que además, lo tratan como a un “amigo” y hasta evitan requisarlo. La vivienda de la denunciante está ubicada en una Colonia rural, cerca de Picada Sueca, entre las localidades de Guaraní y Leandro N. Alem

En diálogo con el corresponsal de MisionesCuatro en la zona Centro, Javier López, la mujer reveló que luego de terminar la relación que mantuvo durante 9 años con el mencionado Mario S., lo echó de la vivienda en Villa Industrial, en la que reside con su hija adolescente.

Sin embargo, según Estela, su ex pareja siguió hostigándola durante días “forzando puertas y ventanas” hasta que el sábado 23 de Julio se presentó en el domicilio rompiendo aberturas. Y la amenazó con un cuchillo. Ante esto, García llamó a la policía del destacamento, quienes se presentaron en el lugar y sólo escucharon al agresor.

“Vino (el agente) Menezes y le preguntó ‘¿qué pasó amigo?’ Cuando la que estaba en riesgo de vida era yo. No me dieron bolilla. Cuando pedí que le revisaran porque tenía un cuchillo, no lo hicieron tampoco. Y no lo llevaron detenido, lo llevaron a su casa”, denunció Estela, añadiendo que los uniformados le ordenaron que ella, por sus propios medios, se dirija a Guaraní para radicar la denuncia.

De acuerdo con Estela, presentó la denuncia el domingo 24 de julio, luego de tomar un colectivo, pero aún no recibió ninguna notificación de prohibición de acercamiento, una medida que dicta la Justicia Penal. En los días subsiguientes a la denuncia, Mario S., continuó hostigando a la mujer, según reveló García al corresponsal.

En ese contexto, Estela se presentó en el Juzgado de Paz el jueves pasado, 28 de julio, donde le dicen que el sujeto será notificado de una prohibición de acercamiento. Pero aún no hubo notificación alguna formal, por lo que Mario S., continúa rondando la vivienda, según la denuncia pública.

“No estoy notificada, creería que él tampoco, porque pasa cuando él quiere. Lara y yo estamos con miedo”, dijo la mujer al corresponsal de MisionesCuatro. “A la noche del jueves dicen que lo notificaron, pero yo no tengo ningún papel. La policía no lo detuvo, se pasaron la mano, y lo llevaron a su casa. Me sentí desprotegida por la policía, que me tenían que ayudar y no lo hicieron”, sentenció la mujer.

Asimismo, García reveló que siente temor por la seguridad de su hija adolescente, que acude a una escuela secundaria en Guaraní. “Le digo que esté todo el tiempo mirando por Mario, tengo miedo de que le pase con la camioneta por encima. Vivo aterrada. Él sabe mis horarios y mis movimientos”, acotó la mujer.

Ahora, Estela Acudirá a la Comisaría de la Mujer. “Allí creería que me van a tomar en serio, porque estoy pasando un mal momento”, concluyó.

Cabe destacar que según lo que indica la normativa vigente, ante una denuncia de este tipo, más aún, si el agresor portaba un arma, el denunciado debe ser detenido preventivamente. Además, los uniformados debían acompañar a la mujer a radicar la denuncia correspondiente.

A 10 días de los hechos denunciados, ya debería haber una orden de prohibición de acercamiento legal. Y la policía debería hacer cumplir esa disposición legal. Según fuentes consultadas, el denunciado sería un benefactor del destacamento policial de Villa Industrial. De hecho, residiría a escasos metros del destacamento.