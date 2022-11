Fuerte denuncia de damnificados por Yacyretá: piden fuentes de trabajo “y nos están ofreciendo sidra y pan dulce”

POSADAS. La asociación de oleros y afectados por la represa de Yacyretá volvió a reclamar frente a la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá) puestos de trabajo y módulos alimentarios, luego de presentar notas formales y lograr una reunión con un funcionario del organismo, que no les aportó soluciones concretas.

Según los voceros de la asociación que dialogaron con el Móvil de MisionesCuatro, la EBY responde con las “persianas cerradas” ante los intentos de diálogo propiciados por los oleros y afectados. Por lo que no descartan medidas de fuerza si la entidad mantiene su postura y continúa ofreciendo “sidra y pan dulce” frente a un reclamo de fuentes laborales y alimentos. “Nos están ofreciendo sidra y pan dulce para desviarnos del tema”, sentenció Juan Manuel Acosta, el presidente de la asociación de oleros.

“Hace un mes, en la nota en la que pedimos que nos devuelvan la fuente de trabajo, pedimos el reconocimiento de todos los afectados legales, con personería jurídica, de asociaciones y cooperativas. Dicen que no los quieren reconocer porque no tienen presupuesto”, denunció Acosta, en diálogo con este medio. “Tienen palabras para no dar solución”, se quejó.

Por otra parte, Acosta comentó que otro de los reclamos “es la alimentación de los barrios, los módulos (alimentarios) que antes recibían la gente. Nos quitaron el merendero y comedor diciendo que no sabíamos asistir a la gente. Y que ellos iban a poner asistentes sociales con la dieta correspondiente. Pero cerraron los comedores”, denunció el referente de los oleros.

Ante la consulta respecto del tiempo del reclamo, Acosta dijo que “no lo pudimos hacer antes porque eran muy autoritarios. Con el cambio de gobierno seguimos en lo mismo”, cuestionó el referente de los oleros afectados por el embalse.

Según Acosta, “cada asociación tiene un listado, pero no reconocen nada. Nosotros tenemos 300 socios reconocidos y nos dan 100 módulos (alimentarios) Les interesa que nuestros socios digan ‘nuestro presidente recibe la mercadería y vende’. Por eso lo vamos rotando. En un mes le toca a un barrio en el siguiente a otro. Al que más nos acompaña no le sacamos nunca”, reveló el titular de la asociación, en una dura acusación contra los encargados del área social de la EBY.

Hasta el momento, los oleros de esta asociación, no obtuvieron “ninguna respuesta”, admitió Acosta, quien mencionó que mantuvieron una reunión con Horacio Francisco Belloni, de la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) una entidad que tiene por objeto el “estudio y evaluación de las posibilidades técnicas y económicas del aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo limítrofe entre los dos países, desde su confluencia con el río Paraguay hasta la desembocadura del Iguazú”

Pese al intento de diálogo, “nos contestan con la persiana cerrada”, aseguró Acosta.

Con una lógica contundente, Acosta rechazó de plano el uso de alimentos típicos de las fiestas de fin de año, para acallar los reclamos. “Queremos que se decidan a solucionar el tema, pero no con sidra y pan dulce. Porque eso es un festejo. Si no desayuno o no ceno, para qué voy a festejar con sidra, si eso no es alimento. Que disfruten los que hoy están cobrando un buen sueldo”, bramó el referente de los oleros.

“Estamos acostumbrados a la harina, con la que hacemos desayuno, merienda y cena”, reveló Acosta.

Asimismo, el referente propuso que “ya que nos quitaron la fuente de trabajo”, se contrate a los afectados para el saneamiento de zonas de “kapueras” como las presentes a la vera del Arroyo El Zaimán, “que es un criadero de víboras”. Este reclamo tiene que ver con las formas de subsistencia de las poblaciones costeras, ligadas a la pesca y la olería, que perdieron los relocalizados por la EBY cuando aumentó la cota operativa del embalse y se inundaron vastos territorios en Misiones y Corrientes.

A su tiempo, otro de referentes de otra cooperativa de afectados por Yacyretá habló con MisionesCuatro. Ricardo Giménez, de la Cooperativa Limitada Santa Librada, planteó que el reclamo principal, es por las fuentes laborales. Y mencionó que hace unos dos años se cayó un convenio para labores de limpieza con esta cooperativa.

“El tema de la mercadería es pan para hoy y hambre para mañana. Siempre priorizamos el trabajo y la capacitación para los jóvenes. E implementar proyectos en los barrios afectados por Yacyretá”, remarcó Giménez. El barrio A4 “es de todos relocalizados”, dijo Giménez. Por último, este referente habló de la postura de Belloni, el funcionario con el que pudieron reunirse. “En lo personal, me parece que se quiso lavar las manos”, concluyó.