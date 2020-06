Fuerte rechazo al ataque contra el patrimonio natural en Yabotí

SAN PEDRO. La Comisión Directiva de ATE San Pedro de Misiones manifestó públicamente su “rechazo y repudio al accionar delictivo de personas que violaron normas expresas de orden provincial y nacional, con hechos criminales planeados para atacar la biodiversidad y el equilibrio medio ambiental en la Reserva Provincial Biosférica de Yabotí”.

“Como entidad gremial que nuclea a los Guardaparques de Misiones, hacemos conocer claramente nuestra posición ante los hechos de notoriedad y dominio público, sobre el ataque producido por ciudadanos que ostentan funciones públicas, actuando como cazadores furtivos con portación ilegal de armas de fuego”, fustigaron desde ATE San Pedro, en un comunicado.

También rechazaron la “intromisión delictiva en espacio natural público protegido (de los acusados), intentando ocultarse de los Guarparques actuantes, violando lo establecido en la Constitución Nacional, normas jurídicas ambientales nacionales y provinciales. Violando (también) decretos nacionales y provinciales (dada) la situación extraordinaria de aislamiento ambulatorio en cuarentena, con el agravante del uso abusivo de poder y autoridad por desempeñarse en funciones públicas”, señalaron.

“En consecuencia, alertamos a la población en general y a las autoridades provinciales en particular, para que dichos hechos sean sancionados con la fuerza de la ley imperante y evitar que estos atropellos queden impunes”, plantearon.

“Al mismo tiempo, (insistimos en) revalorizar, jerarquizar y contener al personal de Guardaparques de Misiones en la difícil tarea de plena vocación para defender la riqueza natural que con orgullo podemos exhibir los misioneros al mundo, conservando con mucho esfuerzo la diversidad biológica en su más puro estado natural”, precisaron.

Reserva de la biosfera Yabotí. Imagen ilustrativa.

Denuncia por el ataque a un guardaparques que sigue impune

“Es por ello que exponemos y respaldamos claramente el correcto actuar de la fuerza ambiental conservacionista de los Guardaparques, solicitando que las autoridades protejan a los mismos que actuaron in situ, a fin de evitar ataques personales o a bienes como los hechos ocurridos el 3 de marzo con uno de los agentes. Ataque que, hasta la fecha, no se ha encontrado responsable alguno. Con la quema intencionada de un vehículo particular de uno de nuestros compañeros. Hacemos responsables directos a las autoridades de intervenir proactivamente arbitrando los medios necesarios”, denunciaron.

“Nos preocupa profundamente la afectación a la institucionalidad del Consejo deliberante que permanece sin accionar so pretexto de esperar resolución judicial, mientras que el Consejo Deliberante tiene la las herramientas y la obligación de tomar acción”, plantearon desde ATE San Pedro.

“Esperamos la aplicación de un proceso transparente, alejado de banderías políticas y oportunismos favoritistas que atenúen las responsabilidades de los que actuaron en total conocimiento de sus actos y sus consecuencias”, sentenciaron.