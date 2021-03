POSADAS. Este viernes, organizaciones ambientalistas presentaron una carta pública al Ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi, para conocer el financiamiento de esta cartera, el objetivo de la misma y los canales de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre bienes que son patrimonio de todos los misioneros.

“El ministerio tendría que estar preocupado para generar medidas que tiendan a disminuir el cambio climático, no administrar el cambio climático. Hay una diferencia muy importante”, recalcó el ambientalista Eduardo Luján, uno de los firmantes de la carta.

En diálogo con MisionesCuatro, Luján explicó que en el marco de la “Semana del cuidado y acceso al agua, entre las actividades presentamos este pedido de informe a este ministerio que es una incógnita y tiene que ver con nuestros bienes naturales, el agua y la selva”, puntualizó.

De acuerdo con el ambientalista, hasta la fecha, “la información (del ministerio) es muy confusa. Y las pocas noticias que aparecen y las manifestaciones del ministro, son bastante preocupantes. Queremos saber hasta dónde están dispuestos a avanzar”, lanzó el ambientalista, quien recalcó que “tenemos un gobernador que se manifiesta a favor del cuidado del medio ambiente y una provincia Capital Nacional de la Biodiversidad”.

Eduardo Luján habla sobre la carta que ambientalistas enviaron al ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi Posted by Misiones Cuatro on Friday, March 19, 2021

“No queremos que esto (la selva, la biodiversidad) quede en manos de alguien con una mirada solamente economicista. Cuidar nuestros bienes implica no comercializarlos ni privatizarlos. Queremos saber si esa es la intención del ministro (Lombardi)”, manifestó Luján.

En esta línea, el ambientalista recalcó que Lombardi “tendría que estar preocupado para generar medidas que tiendan a disminuir el cambio climático, no a administrar el cambio climático. Hay una diferencia muy importante”, subrayó Luján.

En tono crítico al perfil adoptado por el ministro, Luján recordó que Argentina firmó “acuerdos para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, como el gas metano que liberan las grandes represas. Hay proyectos hidroeléctricos (impulsados en Misiones) y Lombardi tendría que estar dispuesto a decir que no corresponde hacerlos”, disparó.

“El metano después del dióxido de carbono es el mayor factor para del calentamiento global. Creo que no fue creado el ministerio con esa intención”, deslizó Luján, y añadió: “Acá viene el gobierno nacional a anunciar construcción de represas y la provincia no hace nada, y sabemos todos los perjuicios que nos ha generado Yacyretá y que nos va a seguir generando”.

Para Luján, la provincia no está cumpliendo con medidas para que no avance el cambio climático, el área de Lombardi. Entre otras, Luján expuso que no se pone “límites al monocultivo, el cultivo de pino avanza, nunca ha habido un control. El uso de agrotóxico no tiene límites, no podemos saber si se están cumpliendo las leyes o no. Y el tema de la contaminación del agua y la falta de tratamiento de los efluvios cloacales. El 50% de la población no tiene cloacas y el 17% no tiene acceso al agua potable de red. Son cosas que necesitamos, más aún en un tiempo de pandemia (de coronavirus)”, fustigó.

“El desmonte es muy grave”, en Misiones, pero, “no hay acciones concretas” contra esto.

De acuerdo con Luján, con la energía por biomasa (residuos de madera), Misiones puede autoabastecerse de energía, como ya lo hacen empresas como Alto Paraná.

En un tramo saliente de la entrevista, Luján apuntó los dardos a uno de los pilares del discurso de Lombardi para justificar la creación del ministerio de Cambio Climático. “Los bonos verdes solo sirven para limpiar el rostro de empresas, para pagar multas por los graves daños que generan con sus industrias contaminantes”, denunció. “Pero además, es poner en venta nuestra selva, nuestra generadora de carbono. El día que no sea más negocio, ¿van a vender la selva? ¿Van a vender las monedas que dicen que van a estar respaldadas por los bonos verdes? Queremos la selva para las generaciones futuras y no para el negocio de unos pocos”, sentenció.

Para finalizar, Luján hizo mención al contenido de la carta enviada a Lombardi. Apunta a saber “qué financiamiento tiene (el ministerio), cual es el objetivo y quien se haría con los beneficios. Y queremos saber cuáles son los canales de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre estos bienes, que son (patrimonio) de todos. Hoy no hay un mecanismo que nos permita poder decidir junto a las autoridades sobre estas cuestiones”, remató.