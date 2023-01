Fuerte reclamo de justicia por Magalí Arzamendia en Eldorado

ELDORADO. Una multitudinaria manifestación protestó frente al Juzgado de Instrucción de Eldorado, en reclamo de justicia por al caso de Leticia Magalí Arzamendia y su novio Walter quienes fueron atropellados por una camioneta el último sábado por la madrugada.

Como informó este medio, el automovilista huyó del lugar en primera instancia, abandonando a la pareja que se trasladaba en motocicleta. Más tarde se entregó a la justicia y al realizarse el test de alcoholemia dio positivo.

Según fuentes policiales, unas 100 personas aproximadamente, entre familiares y allegados de Leticia y Walter, e integrantes de las Agrupación Polo Obrero liderados por Juan Carlos Lobera y convocados por Omar Andrés Arzamendia, el padre de la muchacha que actualmente está internada con coma inducido.

Se concentraron desde las 8 de la mañana y cortaron la Avenida San Martin (km 9), frente al edificio del Juzgado de Instrucción N° 1, con el fin de dialogar con autoridades del magistrado.

Este domingo, Lucía Arzamendia, otra familiar, pidió orar por la vida de la joven hospitalizada, a través de un sentido posteo en sus redes sociales. “Ella es Leticia Magali arzamendia pedimos cadena de oración x ella para que se desinflame el cerebro está internada muy grave en el hospital samic de Eldorado ella fue atropellada x un imprudente desgraciado que la dejo tirada y hoy está luchando x su vida pero tenemos fe en Dios que ella va a salir adelante por eso te pido que te tomes un minuto y juntos uniendo oración Dios haga el milagro en su vida…capaz la conozcas o no pero así como la vez en la foto es ella siempre alegre muy amable fuerza maga que acá te está esperando tu familia con muchísimo amor para darte”, escribió Lucía.

Lo que dijeron familiares a medios locales

Este lunes, Miriam Arzamendia, tía de Magalí, habló con el sitio Stopenlínea sobre lo sucedido. “Nos enteramos bien del hecho por Walter que ellos venían del kilómetro 11 a la zona oeste y este muchacho (el conductor) dobló para entrar en Los Cedros de contra mano y no se percató de que iba a entrar porque la camioneta no frenó, no disminuyó la velocidad entonces Walter no pudo evitar impactar”, señaló.

“Magalí se llevó lo peor. Ambos tenían casco, pero ella está muy grave. Ayer al mediodía en el informe nos dijeron que se agravó la situación tiene edema cerebral, y pulmonar bilateral, se partió la parte izquierda en 3 partes, el tobillo tiene roto, tiene golpes en todos lados”, reveló Miriam a Stopenlínea.

De la movilización participan vecinos del barrio Bernin, El Porvenir y Lomas del Paraná que son familiares y allegados de los heridos. Pero también “nos acompañan amigos, la gente del polo obrero y muchos de distintos sitios que se sumaron. Necesitamos acompañamiento de toda la gente que quiera venir”, dijo Miriam a la citada radio.