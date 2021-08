Funcionaria a cargo de la prevención del embarazo no intencional, evita informar sobre la cantidad de niñas embarazadas

POSADAS. La profesora Olga Cristina Ferreira, quien está a cargo en Misiones del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que forma parte del equipo de Educación Sexual Integral del ministerio de Educación de la provincia, fue consultada por MisionesCuatro sobre la cantidad de niñas embarazadas menores de 14 años que hay actualmente en la provincia y su respuesta no dejó lugar a dudas sobre la incomodidad del gobierno renovador con este tema: no brindó ningún dato concreto. Y se limitó a decir que hacen el seguimiento de los casos de estas niñas que, teniendo el derecho al aborto no punible, continúan con la gestación de embarazos de riesgo, que son producto de abuso sexual.

En diálogo con este medio, la profesora Ferreira insistió en el que objetivo del Plan ENIA y del equipo ESI del ministerio que conduce Miguel Sedoff, es la “prevención del embarazo no intencional”. Y sostuvo que algunos embarazos en la adolescencia se dan por desinformación o por abuso sexual.

Cinco programas provinciales trabajando en ESI y prevención de ENIA

Respecto de la implementación de la ley ESI, Ferreira admitió que la provincia tardó cuatro años en comenzar a cumplir la ley nacional sancionada en 2006. Sin embargo, a la fecha, ya hay cinco programas provinciales trabajando en la órbita de los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud. “Trabajamos en forma articulada y conjunta”, sostuvo Ferreira sobre los equipos del programa ESI (Ministerio de Educación), programa de Salud Sexual y Reproductiva y programa de Salud en la Adolescencia (ambos del Ministerio de Salud), más el programa Base Comunitaria (Desarrollo Social), “que se encarga de trabajar con chicos y chicas fuera del sistema educativo, y con sus familias”.

Según Ferreira, en el marco de la ley ESI, la resolución 340 del Ministerio de Educación ordena que existan “referentes escolares a cargo de coordinar las acciones de la ESI dentro de las instituciones”. Y definió los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios ESI, “que tienen los contenidos mínimos a dar en cada uno de los niveles (educativos)”.

Se negó a informar los números que conoce por el seguimiento de los casos

Al final de la entrevista, este medio consultó a Ferreira sobre el número de las niñas embarazadas menores de 14 años, del presente 2021. Ante esto, la funcionaria optó por evadir la consulta. “Sí (se tienen cifras), porque nosotros estamos siguiendo (los casos). En el marco del Plan ENIA, tenemos como objetivo tener en cuenta hacer el seguimiento de a chicas embarazadas menores. En el caso de la provincia de Misiones, tenemos muchos casos (de embarazadas) de 10 a 14 años de edad”, admitió la funcionaria renovadora.

“Entonces tenemos atención porque en el plan se encuentra el programa de Salud Sexual y Reproductiva, estamos atendiendo estos casos”, completó Ferreira, sin brindar los números del presente año.

Sin datos oficiales del problema desde 2019

Según datos oficiales del gobierno provincial, en 2017 hubo 201 menores de 15 años embarazadas que continuaron con la gestación. Al año siguiente, en 2018 fueron 198 misioneras violadas, embarazadas y obligadas a parir. Los números del 2019 y 2020 no fueron informados por el gobierno provincial hasta el momento.

Fuentes consultadas no dudaron en señalar que, para identificar un problema social, resulta clave medirlo en términos estadísticos. Una política pública debe estar adecuada a la magnitud del problema a resolver. Si las estadísticas sobre ENIA y sobre menores de 15 años embarazadas en Misiones, se están haciendo, el gobierno no las hace públicas.

En última instancia, siendo que el aborto está despenalizado para casos de violación –y para la ley argentina, las menores de 14 años no pueden dar consentimiento a relaciones sexuales-, la cifra de menores de 15 embarazadas que continuaron con la gestación debería ser cero. O cercana a cero. Ello si es que las niñas misioneras tienen acceso real al aborto no punible.