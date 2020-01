La nueva Subsecretaria de la Mujer y la Familia, Giselle Dobidenko, se vio envuelta en un escándalo de alcances imprevisibles, al conocerse que está denunciada por propiciar una maniobra de falsificación de certificados médicos y ser dejada cesante por el Consejo General de Educación. Según fuentes consultadas, estaría inhabilitada para ejercer el cargo para el que fue nombrada recientemente.

Lamentablemente, no es la primera vez en la gestión de la Renovación que se exponen situaciones irregulares que denotan la falta de sensibilidad política a la hora de administrar y gobernar la provincia.

«Hambre Cero» sin revelar datos

Por su parte, el Subsecretario de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Facundo Galeano asumió su gestión sin brindar plazos ni términos específicos en su plan de gestión.

Llamó la atención que Galeano no explicara por qué no cuentan con los datos de la cantidad de niños desnutridos que habrían sido “recuperados” por el programa que hasta el 10 de Diciembre, era manejado por el cuestionado ex ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor.

De hecho, todo funcionario sabe que no se puede abordar ninguna problemática, sin un correcto diagnóstico. Lo que en este caso, implica saber cuántos niños están desnutridos en la provincia gobernada hace 17 años por el mismo proyecto político. Aunque, siempre cabe la posibilidad de que cuenten con números y prefieran no divulgarlos.

La deuda pendiente con la Nación Mbya y la falta de un plan definido

Por otro lado, en el caso del flamante Ministro de Cultura, Joselo Schuap, inició su gestión con un insólito pedido público: » “Espero que dentro de cuatro años, me sigan queriendo como artista».

A pesar de ser consciente de la difícil tarea que implica la gestión pública, distinta de su rol como artista local, es destacable que ante la situación de asumir anteponga su desarrollo individual por sobre las problemáticas que exceden a la tarea del artista popular. En su discurso fue llamativa la total ausencia de la cuestión mbya guaraní.

Schuap y Lucia Mikitiuk -la subsecretaria de Cultura- no dijeron palabra alguna respecto de cómo ven la problemática de los pueblos indígenas, que son anteriores a la formación del Estado – Nación argentino, pero no se les reconoce derechos elementales, como al territorio y al alimento. Siendo esta etnia, representativa del acervo cultural de Misiones.

Todo indica que este ministerio tendrá una orientación que se centra en una definición de cultura que excluye o no toma en cuenta, las relaciones interétnicas. De todas formas, para el gobierno renovador, la problemática mbya siempre fue manejada únicamente por la Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG), que preside el cuestionado Arnulfo Miki Verón.

El escándalo del video de Dammer

El broche de oro se lo lleva Benilda Dammer, que se vió implicada en un video que se viralizó a través de las redes y que generó indignación en la opinión pública.

En lo que parecía ser una fiesta de la familia del colegio BOP 86 de Fátima, una mujer instaba a los presentes a votar a la Renovación en las elecciones generales de octubre. Incluso, les dio un explicativo de como cortar la boleta presidencial de la fórmula Fernández-Fernández.