Ganadería: afirman que se redujo la producción en Misiones

POSADAS. El Gobierno Nacional oficializó el nuevo esquema para la carne vacuna. Habrá exportación “libre” de las categorías menos consumidas en el país (como la vaca de conserva) a cambio de fronteras cerradas para los 7 cortes populares, incluido el asado. El régimen rige desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

En ese contexto, el ex Presidente de la Sociedad Rural Misiones, Pablo “Chango” Cáceres, se refirió: “esta medida que tomó el gobierno nacional, a mi criterio, no tiene ningún panorama de lo que es la producción, no es el problema de los cortes, eso viene hace años, largan esos cortes para la exportación porque creen que con estos cortes va a bajar el precio de carne”, declaró el productor en diálogo con este medio.

Asimismo, agregó: “el problema del precio es que es de base, el productor ganadero dejó de producir acá en la zona, campos que era aptos para ganadería con tierra colorada profunda tiraron todo para la yerba”.

En ese sentido, dijo que la producción es menor “porque los precios de los insumos que se le aplica a la hacienda es todo dolarizado, no da para salir adelante, un novillo nuevo se está pagando $200, una vaca buena entre 370 el kilo”, detalló Cáceres.

“No existe la competitividad clara para seguir produciendo carne con respecto a la agricultura”, precisó.

“El gobierno tiene que tomar otros tipos de medida, a mi criterio, bajar el precio en las góndolas, como hace Paraguay, Brasil, Uruguay”, opinó el productor ganadero.

También se refirió a los elevados impuestos que paga el campo. “El gobierno se lleva casi el 80 por ciento en impuestos que produce en el campo y eso se tiene que terminar”, manifestó Cáceres.