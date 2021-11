Garupá: limpieza, inseguridad y arreglo de calles, algunos reclamos de los vecinos

GARUPÁ. En el barrio Piedras Blancas de la vecina localidad, vecinos suman reclamos y por el momento, según denuncian, no tienen respuestas del municipio.

Falta de limpieza, inseguridad, recolección de residuos, malos olores, arreglo de calles y espacios públicos abandonados, son algunos de los pedidos al intendente Luis Ripoll.

Élida, vecina de la zona comentó a MisionesCuatro- Canal 8, comentó que “es imposible que el intendente no vea esas cosas”. “Te vas a verlo y no se encuentra, no muestra la cara”, insistió.

Obras inconclusas y cortes en el servicio de agua potable

En tanto, Marisa, también vecina de la zona, comentó que el municipio estuvo realizando obras con máquinas viales desde hace unos 15 días, pero dejaron zanjas abiertas y cortaron mangueras del agua potable.

“Esto se inunda todo, es terrible”, se lamentó la vecina quien aseguró que la zona está llena de víboras.

Consultada sobre las notas presentadas al municipio, Marisa dijo que fueron presentados los reclamos y por el momento no tuvieron respuestas. “Te vas a la municipalidad y nada”, agregó sobre la indiferencia del Ejecutivo al pedido de los vecinos.